Una ballad rock per cantare l’amore immortale: il nuovo singolo dei The Revangels

Esiste una band milanese che ha avuto l’onore di vedere due dei suoi componenti invitati a duettare sul palco con Bono Vox e gli U2, a Londra, in occasione di un concerto del leggendario gruppo irlandese. Un momento importante che ha dato ancora più forza a questi quattro musicisti e al loro progetto. Loro sono i The Revangels, sono nati dieci anni fa e hanno all’attivo un album e due Ep, oltre a diversi brani che hanno avuto un discreto successo. Adesso è in preparazione il nuovo disco, che uscirà a fine anno e di cui, il 22 settembre, è stato pubblicato il primo singolo estratto, intitolato “Come back to the stars” e uscito per l’etichetta Vrec.

Un brano molto intimo e con un significato profondo. Parla di una perdita, di una persona cara che scompare, ma lascia dietro di sé la potenza dell’amore che ha seminato e che è di conforto a chi rimane a vivere il quotidiano. Una canzone molto sentita dalla band e che, musicalmente, ha assunto la forma di una ballad rock dal timbro internazionale. Un pezzo molto emozionante, a tratti struggente, nel quale il rock svela sfumature più melodiche, andando a toccare corde interiori che uniscono, in un unico abbraccio, chi suona e chi ascolta.

Come back to the stars, però, non è una canzone triste, parla di chi se n’è andato, affronta il tema della morte ma lo fa con tutta la potenza della vita, è un inno alla speranza, una ballata laica sull’amore che vince, sulla sua immortalità, sulla capacità di prendersi lo spazio e di andare oltre il corpo, di restare.

I The Revangels (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) hanno reso il messaggio in maniera molto matura, non scontata, ci hanno messo la loro sincerità, hanno raccontato un pezzo della loro vita e del loro dolore, senza mai cadere nel retorico, ma anzi infondendo un dolce senso di speranza. Tutto ben reso musicalmente e con un cantato pulito e intenso che emoziona. Sicuramente un bell’antipasto di quello che sarà il loro nuovo disco.

Redazione -ilmegafono.org