Conto alla rovescia per Artieri Mercato Creativo, il festival dell’artigianato in Sicilia

Conto alla rovescia per la III edizione di “Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia. Quest’anno, questo festival itinerante farà tappa a Noto (1-5 giugno), Ortigia (15-24 luglio) e Marzamemi (6-15 agosto). Dopo le 50.000 presenze dello scorso anno, Artieri è rientrato nella Rete di Festival Areasud e in Italiafestival, l’associazione nazionale che riunisce, sotto l’egida dell’Agis, i più importanti festival italiani. Mission principale di Artieri è valorizzare gli artigiani, unici depositari delle tradizioni e degli antichi mestieri, che hanno fatto della manualità il proprio lavoro. Artigiani, designer, illustratori, stilisti: gli artieri, ovvero chiunque eserciti un’arte, metteranno in mostra le proprie eccellenze, con esposizioni di pezzi unici, coniugando tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione.

Passeggiando per le vie dei due gioielli del barocco siciliano (Ortigia e Noto) e di uno dei borghi marinari più famosi dell’isola (Marzamemi), sarà possibile ammirare i tesori del made in Italy: dalla pittura alla lavorazione del legno, dalla ceramica al vetro, dalla sartoria alle pelletteria, dai gioielli alle eccellenze culinarie. Ogni anno partecipa un numero sempre maggiore di artigiani provenienti da tutta Italia, segno tangibile del successo della manifestazione e di quanto il marchio “Artieri” stia diventando sempre più riconoscibile a livello nazionale.

Nel programma di questa edizione saranno molti gli eventi collaterali: presentazioni di libri, concerti, momenti dedicati all’ecosostenibilità e laboratori per grandi e piccoli, in collaborazione con “Siracusa Città Educativa” e con altre associazioni del territorio. Tra le novità di questa edizione, c’è anche “IllustrArtieri”, un progetto che coinvolgerà quattro illustratori siciliani: Citylivesketch (Pietro Cataudella), Noemivanpelt (Noemi Listo), Fatti Di Segni (Irene Minissale) e Rosa Donato. Ognuno di loro racconterà il Festival realizzando un’illustrazione a tema “Arti e Mestieri” e la città ospitante: in ogni tappa del Festival sarà allestita una mostra con le opere realizzate, che saranno poi donate alle città. Dalle illustrazioni, inoltre, saranno realizzate delle cartoline messe in vendita per sostenere l’associazione Emergency e in particolare le vittime della guerra in Ucraina.

Novità sì, ma anche riconferme. Torna per il secondo anno consecutivo anche “Le Vie del Talento”, organizzato in collaborazione con Serena Gilè e Agnese Milazzo: una passeggiata diffusa alla scoperta dei talenti siracusani grazie a esposizioni temporanee nel cuore di Ortigia. “Siamo davvero entusiaste – affermano le direttrici artistiche del Festival Artieri, Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo – di come i nostri Artieri sparsi in tutto lo Stivale stiano rispondendo alla chiamata alle arti. Non vediamo l’ora di svelare il programma dettagliato di questa edizione che già si preannuncia ricca di arte, di bellezza e di cultura!”.



Sarah Campisi -ilmegafono.org