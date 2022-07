L’esperienza digitale italiana in mostra al MEET di Milano

Nel pittoresco quartiere di Porta Venezia, tra l’inizio di via Tadino e piazza Oberdan, all’interno del tipico palazzo liberty meneghino, sorge un luogo che sembra un portale spazio-tempo: il MEET digital culture center. Se infatti Milano ha annunciato la prossima apertura del primo museo interamente dedicato all’arte digitale, nel 2018 la Fondazione Cariplo e l’esperienza “MEET the Media Guru” – un ciclo di incontri con i migliori esperti del mondo culturale digitale – si sono unite per dar vita a un luogo “con l’obiettivo di ridurre il digital divide italiano e sostenere la maturazione di una consapevolezza nuova rispetto alla tecnologia come risorsa per la creatività delle persone e il benessere dell’intera società”.

Dal Cafè e il Theater con 3 superfici di proiezione al piano terra, la Gallery che termina nell’Immersive Room e gli spazi del Team Lab al secondo piano, il tutto per circa 15.000 mq2 di pura innovazione e tecnologia distribuiti su 3 piani progettati dall’architetto Carlo Ratti all’interno di uno splendido palazzo di inizio Novecento. Summer school di robotica, aperitivi in VR in compagnia di Intelligenze Artificiali, convegni, corsi per digital curator, il MEET vanta una rete di collaborazioni con studi, aziende, multinazionali, realtà culturali grandi e piccole per garantire una offerta continua, spesso gratuita, e che cerca di coinvolgere il pubblico di qualsiasi età.

Dal 6 luglio al 31 agosto è possibile visitare la mostra “Italian Digital Art Experience”, un’antologia di progetti digitali – dai video mapping, alla light art, alle opere immersive – tutti made in Italy e raccolti in un progetto itinerante commissionato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il percorso inizia nella Gallery con il racconto delle “Micro Monumental-Mapping”, una serie di riproduzioni in miniatura di monumenti – come il Palazzo Reale di Madrid – in cui vengono proiettate le ultime sperimentazioni di video-mapping e light art, per proseguire e terminare nella sala immersiva: un ambiente di circa 250 metri quadri dotato di 15 proiettori, per un esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Sulle 3 pareti, per un’estensione di 270°, sono proiettate le opere di 21 studi creativi che rappresentano le punte d’eccellenza a livello italiano e internazionale di queste nuove forme d’arte digitale. Tra queste eccellenze spiccano anche ben due realtà siciliane: i catanesi “MammasONica” e i palermitani di “Odd Agency”, confermando ancora una volta che la Sicilia non è solo tradizione e buon cibo, ma ancora culla di innovazione ed eccellenza.

La mostra è visitabile per tutta l’estate, i biglietti si possono acquistare in loco oppure online qui.

Prezzi:

> Intero 10 €

> Ridotto (Under 25) 7 €

> Famiglie (Genitori e figli fino a 14 anni) 15 € a famiglia

> Gratuito: Bambini fino ai 6 anni; Disabili e loro accompagnatori; MyMEET Member

Sarah Campisi -ilmegafono.org