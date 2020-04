Legambiente, le uova Plastic-Free per contribuire alla lotta contro il virus

Sarà una Pasqua insolita quella di quest’anno, una Pasqua da trascorrere lontani, oltre il metro di distanza imposto dalle restrizioni. Ma la distanza può essere colmata dall’impegno e dalla solidarietà, stando accanto a chi ogni giorno lotta per tutti i cittadini alle prese con la pandemia. Lo sa bene Legambiente che, con le sue uova Plastic-Free, dà una mano concreta alla Protezione Civile, impegnata in prima linea nell’emergenza Coronavirus.

Inizialmente, i fondi raccolti nella vendita delle uova di cioccolato erano destinati alla compagna “TartaLove”, a sostegno delle tartarughe caretta caretta, in serio pericolo a causa dei danni ambientali da inquinamento e traffico nautico. Le uova Plastic-Free, infatti, realizzate da Dolci Preziosi, oltre a essere prodotte con cacao sostenibile, garantiscono un packaging senza plastica, totalmente in PLA, materiale biodegradabile di origine vegetale.

Il cambio di rotta imposto alle nostre vite è stato così totalmente abbracciato da Legambiente, che ha deciso di convertire le donazioni all’emergenza Covid-19, che vede coinvolti tutti, in ogni angolo del mondo. Le uova saranno in vendita presso i supermercati Coop, Finire, Auchan, Unes, Agorà, Despar Centro-SUd, Conad, Cari, Carrefour e Bennet. Abbiamo più di un motivo per essere ecosostenibili e questa Pasqua, con le uova di cioccolato, sarà sicuramente un buon motivo.

Redazione -ilmegafono.org