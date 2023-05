Entro il 2050 si possono ridurre il 75% delle emissioni del sistema alimentare

Il sistema alimentare potrebbe diventare un ottimo punto di svolta per ridurre drasticamente le emissioni nocive. Per farlo, bisogna “riformare” tre settori importanti, quali lo spreco di cibo, la coltivazione di riso e le diete utilizzate negli allevamenti. A dirlo è un rapporto realizzato da ClimateWorks Foundation e Global Methane Hub. Intervenire sui tre settori del sistema alimentare sopraindicati potrebbe aiutare ad abbattere 5,6 miliardi di tonnellate di CO2 entro il 2050, quantità che equivale al 75% dell’intero sistema.

Sul piano degli allevamenti, sarebbe importante migliorare il sistema di incroci, vaccinazioni, gestione delle mandrie, ma soprattutto modificare la dieta dei capi di bestiame, soprattutto in America Latina, Asia meridionale e Africa subsahariana. Il sistema alimentare beneficerebbe di una dieta in cui vengono abbattute le emissioni di metano enteriche, tra le principali cause di emissioni, integrando cibi a base di alga rossa. Una pratica facile da perseguire, ma ancora poco diffusa.

Per quanto riguarda gli sprechi, si punta a migliorare la catena del freddo e la capacità di compostaggio, mentre sulle coltivazioni di riso, che sono causa del 13% delle emissioni di metano, bisogna cercare varietà di riso che emettano meno gas e che possano avvalersi di semina diretta e a secco. Queste migliorie al sistema alimentare hanno ovviamente un costo, ma secondo il report, insistendo sulle modifiche e investendo denaro, si potrebbero generare benefici di ben 12 volte superiori.

“Ridurre le emissioni di metano dall’agricoltura porterà un’ampia serie di benefici, come una maggiore sicurezza alimentare, un miglioramento della salute umana, la conservazione della natura e un migliore sostegno agli agricoltori. Investire in nuove tecnologie e ampliare l’accesso ai metodi esistenti può far crescere la nostra economia globale e ridurre l’inquinamento per garantire un clima prospero per tutti”, sono le parole di Avery Cohn, direttore del Programma Alimentazione e Agricoltura della ClimateWorks Foundation. Un monito importante per le politiche ambientali e alimentari del presente, più che del futuro.

Virago -ilmegafono.org