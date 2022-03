“Figure sonore”, una mostra multi-linguaggio e interattiva dedicata all’arte figurativa

Il 25 marzo 2022 inizia “Figure Sonore”, una mostra evento dedicata all’arte emergente, che durerà fino all’8 aprile 2022 e si terrà presso l’Iper-Galleria Lo Spazio Bianco, in via Filippo Tommaso Marinetti 2 angolo Via Francesco Cavezzali, nel cuore di Nolo, importante area urbana di Milano. La mostra è curata dalla cooperativa Collaborative Psycare, dallo Studio Creativo Paparuga, dall’IperGalleria d’Arte Lo Spazio Bianco, dallo spazio polifunzionale Ğené e dall’associazione Altro Spazio D’Arte. “Figure Sonore” consiste in un’esposizione multi-linguaggio e interattiva di dieci opere di artisti emergenti italiani, che ha lo scopo di condurre l’osservatore in un “ascolto attivo” e differentemente partecipato. Attraverso una “open-call all’arte figurativa emergente”, avvenuta sui canali social delle realtà coinvolte, è stato chiesto agli artisti di creare un’opera che rispondesse ad una semplice domanda: “Cosa significa per te essere ascoltat*?”.

Dalla collaborazione nata tra Paparuga e Collaborative Psycare è così emersa una riflessione fortemente ispiratrice per il concept dell’evento: in una società che si basa sull’essere visibili, tutti cerchiamo intensamente qualcuno che ci ascolti. Non a caso, le più importanti testate giornalistiche del Paese, parlano di un aumento generale della richiesta di sostegno psicologico del 50% negli ultimi due anni. Tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione e nella promozione dell’evento, fanno parte del giovane network di spazi e professionisti del settore culturale di Paparuga e si sono aggregate alla proposta di valore di Collaborative Psycare. Un servizio di digital health che promuove il benessere individuale per il raggiungimento di quello collettivo, e viceversa. Proprio come avviene con l’evento “Figure Sonore”.

Sette delle opere di artisti emergenti italiani esposte verranno poi inserite nell’asta organizzata presso Lo Spazio Bianco per la conclusione dell’evento, l’8 Aprile 2022. I ricavati saranno devoluti in parte agli artisti e in parte all’associazione Collaborative Psycare. Sarà presente anche un’opera “special-guest” fuori asta dell’artista Rossano Ferrari i cui lavori sono esposti in mostra permanente in musei come il WEAM di Miami e a Città del Vaticano.

