“AssembraMenti – Clima, lavoro, inclusione”: ecco le prime assemblee di Rinascimento Green

“AssembraMenti – Clima, lavoro, inclusione” è il nome di una doppia iniziativa, che si svolgerà in Calabria ed Emilia Romagna, che mira a spingere istituzioni e partiti politici ad affrontare concretamente il problema del cambiamento climatico, promuovere la giusta transizione e occuparsi di lavoro e inclusione sociale. Promossa da Rinascimento Green, organizzazione indipendente che raggruppa numerose realtà ambientaliste, sociali e di lotta per i diritti, essa consiste in due grandi assemblee per permettere a cittadine e cittadini di parlare dei bisogni primari delle proprie terre ed elaborare proposte concrete, interloquendo con esperti e con rappresentanti politici bipartisan.

Rinascimento Green, già l’anno scorso, aveva raccolto 30.000 proposte dai cittadini sul tema del cambiamento climatico e della transizione. Sulla scorta di questo fermento, dopo una fase di studio e analisi, nei mesi passati ha predisposto un questionario per ognuna delle due regioni pilota e lo ha somministrato a cittadine e cittadini di diversa età, diversi titoli di studio, professioni e città di origine differenti. Attraverso le loro risposte, oltre 600 persone hanno indicato i temi che più interessano, segnalando i problemi ritenuti più urgenti e quelli che andrebbero affrontati per primi nelle rispettive regioni.

L’obiettivo era quello di far scegliere alla cittadinanza le tematiche delle assemblee che si svolgeranno in una piattaforma online ad aprile: il 10 e 11 in Emilia Romagna, il 16 e 17 in Calabria. Alla fine verranno fuori le richieste e le proposte che la politica avrà il compito di trasformare in proposte di legge e in provvedimenti specifici. Le assemblee si svolgeranno nell’arco di due giornate, con un ampio momento di formazione, alla presenza di esperti e facilitatori che parleranno dei temi emersi dalla cittadinanza, e con altri momenti di discussione con “focus” sulle tematiche più specifiche. L’obiettivo è quello di elaborare proposte concrete, interloquendo con esperti e con rappresentanti politici bipartisan, e trasformarle in proposte di legge e in provvedimenti dedicati. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile iscriversi compilando il form disponibile sul sito di Rinascimento Green (clicca qui). In questi giorni sono stati comunicati i rispettivi programmi (che si possono consultare e scaricare sempre sul sito) e i nomi dei relatori.

Per quanto riguarda l’assemblea emiliano-romagnola, si inizia la mattina di sabato 10 aprile, con i saluti di Emma Petitti, Presidente Assemblea Legislativa Emilia-Romagna. Subito dopo inizieranno gli interventi dei relatori: Giuseppe Bortone, direttore generale Arpae ER, che parlerà di ambiente e cambiamento climatico; Paola Angelini, dirigente del servizio di prevenzione regionale, che parlerà di salute; Luigi Giove, segretario regionale CGIL, che affronterà il tema del lavoro; Ennio Cascetta, professore ordinario dell’Università Federico II di Napoli, che parlerà di mobilità. Nel pomeriggio, si terrà invece una tavola rotonda sul tema “La transizione genera conflitti: ecco come risolverli”, durante la quale interverranno: Alberto Vacchi (Gruppo IMA), Annalisa Corrado (Portavoce di Rinascimento Green), Elly Schlein (Vicepresidente Regione ER), Veronica Aneris (T&E), Nicoletta Dentico (Esperta di salute globale, Responsabile del Global Health Program presso Society for International Development).

Modererà il giornalista Marco Merola. Il giorno successivo, l’11 aprile, al mattino inizieranno i lavori assembleari attraverso i tavoli tematici che dibatteranno e lavoreranno alle proposte che, alle ore 17, verranno presentate in plenaria alla presidente dell’Assemblea Legislativa Emilia- Romagna, Emma Petitti. L’assemblea emiliano-romagnola è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna.

Per quel che concerne l’assemblea calabrese, invece, essa si aprirà il 16 aprile pomeriggio con i saluti di benvenuto di Monica Tripodi e Irene Colosimo, rispettivamente team project e referente tecnico scientifico di AssembraMenti Calabria, e con quello istituzionale dell’on. Dalila Nesci, Sottosegretaria al Sud e alla Coesione Territoriale. Quindi, spetterà al giornalista Marco Merola presentare i relatori e moderare l’evento. Ogni intervento dei relatori sarà seguito da un breve dibattito e da una piccola pausa. Il programma degli interventi inizierà con il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che parlerà dell’impatto delle mafie su ambiente, lavoro e salute. Quindi interverranno: Annalisa Corrado, portavoce di Rinascimento Green, che affronterà il tema della transizione ecologica; Elena Granata, architetto e professore Associato al Politecnico di Milano, Vice Presidente della Scuola di Economia Civile, che parlerà di sviluppo territoriale e di equilibri tra territori, a Sud e a Nord, nei centri e nelle periferie; Nicoletta Dentico, responsabile del Global Health Program presso Society for International Development (SID), che parlerà di salute e nello specifico di interconnessione tra salute, ambiente e lavoro. Al termine dell’ultimo dibattito, sono previsti gli interventi istituzionali degli assessori regionali Sergio De Caprio, Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso.

Il giorno successivo, il 17 aprile, al mattino inizieranno i lavori assembleari attraverso i tavoli tematici che dibatteranno e lavoreranno alle proposte che, a partire dalle ore 16.40, verranno presentate in plenaria. Al termine dell’assemblea plenaria, ci saranno gli interventi istituzionali dei parlamentari che hanno dato la loro disponibilità all’ascolto delle proposte: on. Antonio Viscomi; on. Paolo Parentela; on. Fulvia Michela Caligiuri; on. Giuseppe Mangialavori. L’assemblea è patrocinata da Regione Calabria, Comuni di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro, Università degli Studi Mediterranea, Ordine degli agronomi e forestali Calabria, Unioncamere Calabria.

“AssembraMenti – Clima lavoro inclusione” è una iniziativa che mira a essere replicata in tutte le regioni italiane, per favorire dibattito, dialogo, partecipazione democratica in tutto il Paese, sui temi emersi dalla cittadinanza e su quelli primari del clima, dell’inclusione e della lotta alle disuguaglianze.

