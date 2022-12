Il Natale del FAI, tra beni da visitare e regali utili e di qualità

Le meraviglie del territorio italiano si preparano per le festività natalizie. Anche a Natale, il FAI organizza visite guidate a luoghi di pregio del nostro Paese, che per l’occasione saranno vestiti a festa. Sarà possibile, infatti, visitare ville, castelli e palazzi signorili “riccamente addobbati, la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la bellezza di aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve e immersi nella fioca luce dicembrina”. Da Cuneo ad Agrigento, da Bergamo ad Assemini, da Camogli a Lecce, da Venezia a Matera: in ogni regione italiana sarà possibile godere della bellezza dei luoghi FAI (leggi qui l’elenco completo). Una splendida opportunità, soprattutto per chi, durante le feste, ritorna nelle città e province d’origine, che spesso si pensa di conoscere bene e invece nascondono ancora tesori da scoprire.

Tesori che, in questo periodo, si arricchiscono di iniziative dedicate al Natale, come i meravigliosi presepi, che saranno protagonisti di un itinerario che, dalle Alpi alla Sardegna, condurrà i visitatori alla scoperta di questa antica tradizione, che va “dalle classiche Natività di scuola napoletana e siciliana alle reinterpretazioni contemporanee di artisti come Maria Lai”. I presepi saranno allestiti all’interno dei beni secondo le usanze locali: “Al Giardino della Kolymbethra – spiega il FAI sul suo sito web – si potrà, ad esempio, ammirare la suggestiva ambientazione in una grotta che in epoca paleocristiana fu Santuario rupestre, mentre al Castello della Manta e a Villa Fogazzaro delicate statuine in cartapesta abbelliranno i camini e i saloni”. Le visite guidate e gli appositi laboratori creativi, infine, offriranno l’opportunità di approfondire le diverse tecniche e manifatture legate all’arte presepiale e permetteranno di provare a realizzare piccoli oggetti per decorare il proprio presepe.

Ma non è tutto. Il Natale del FAI, infatti, riserva anche altre sorprese. Nei negozi siti all’interno di alcuni beni del FAI, sono disponibili diverse idee regalo, che è possibile acquistare per sostenere la missione del Fondo Ambiente Italiano! Si tratta di una accurata selezione di libri, oggettistica e merchandising ispirata al bene visitato e al territorio che lo ospita. Sarà possibile trovare un assortimento di oggettistica FAI e i prodotti alimentari realizzati con le materie prime dei beni, quali “marmellate dagli antichi agrumi del Giardino della Kolymbethra, olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e del Bosco di San Francesco, miele dalle arnie presenti nei Beni FAI, sale integrale delle Saline Conti Vecchi, praline del Castello di Avio”.

In più, una gustosa novità, ossia “le barrette di cioccolato di Modica con scorze di arance del Giardino della Kolymbethra, due eccellenze siciliane che si incontrano”. Per chi è iscritto al FAI è previsto il 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita. Per scoprire dove si trovano i negozi FAI e l’elenco dei prodotti disponibili clicca qui. Natale si avvicina e il FAI offre una occasione ideale per unire la scoperta di antiche meraviglie e la magia della tradizione, con in più l’opportunità di scegliere dei regali belli, di qualità e utili a sostenere il nostro patrimonio culturale, storico e paesaggistico.

Redazione – ilmegafono.org