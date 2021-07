“Arte in Teatro”, inaugurata rassegna di mostre al Teatro Comunale di Siracusa

Teatro e arte contemporanea e moderna insieme, per una bella porzione d’estate all’insegna della cultura. Questa è “Arte in Teatro”, la rassegna di mostre d’arte contemporanea e moderna che avrà come meravigliosa cornice il Teatro Comunale di Siracusa. La rassegna, inaugurata il 2 luglio, continuerà fino al 26 agosto 2021.

Si chiama “Arte in Teatro” per omaggiare lo splendido teatro che la ospita. Da diversi anni chiuso al pubblico, fatta eccezione per alcuni eventi, il teatro di Siracusa, che si trova nel cuore di Ortigia, finalmente tornerà a risplendere incorniciato da bellissime opere d’arte poste all’interno del suo foyer del pianterreno. Una mostra in un teatro è un incontro perfetto, è “il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli”, per dirla con le parole di Jorge Luis Borges in “Aleph”.

“Siamo molto felici – affermano le organizzatrici e curatrici della mostra Anna Vicentini e Chiara Vezil – per l’apertura di questo polmone culturale che mette in connessione istituzioni e comunità, arte e teatro. Oltre che semplice punto espositivo vorremmo che Arte in Teatro fosse un luogo d’incontro, un vero e proprio cantiere di meraviglia. Vogliamo ringraziare il Comune di Siracusa, per il patrocinio, l’Associazione Guide Turistiche di Siracusa, con cui Arte in Teatro collaborerà per tutto il periodo della mostra, e l’Associazione Amici della Musica, attuali gestori del Teatro”.

Saranno quattro le mostre che si alterneranno ogni 13 giorni e vedranno protagonisti 5 artisti provenienti da diverse zone d’Italia, tutti accomunati però dall’amore per la terra siciliana, in particolar modo siracusana: Igor Sava ed Ekaterina Sava (acquarellisti); Salvo Alibrio (fotografo); Alessandro La Motta (pittore e scultore); Roberta Conigliaro (scultrice e poetessa).

Alle 18 di venerdì 2 luglio con la presenza dell’autore acquarellista Igor Sava sono state accese le luci e aperte le porte del Teatro presentando Arte in Teatro, con la prima delle 4 mostre che daranno vita a questa rassegna fino alla fine di agosto. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22 con ingresso libero.

Redazione -ilmegafono.org