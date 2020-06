Il talento di Cocu Liu, l’uomo che sa catturare la luce

Mentre il mondo a poco a poco si risveglia e la nostra vita riprende il contatto con gli odori della città, dei suoi musei e dei suoi teatri, ancora disorientati tra dispositivi di sicurezza, distanziamento sociale e nuove forme di fruizione degli spazi, può succedere che si ritorni a curiosare tra le scoperte fatte in rete durante il lungo periodo di clausura forzata. Capita così di ritrovarsi a sfogliare la galleria fotografica di Cocu Liu. Cocu Liu è un fotografo e designer cresciuto a Pechino e che ha trascorso cinque anni a Chicago prima di trasferirsi a San Francisco dove vive attualmente insieme alla moglie.

Ciò che colpisce delle fotografie pubblicate sul profilo Instagram di questo giovane fotografo (clicca qui) è prima di tutto la luce. Che sia soffusa o diretta, la luce è uno degli elementi più studiati del suo lavoro. Insieme all’inquadratura, alla ricerca compositiva e alla prospettiva, racconta frammenti di vita, emoziona e stupisce. E lo stupore cresce ancora di più quando, leggendo la sua carriera, si scopre che quasi tutte le fotografie pubblicate sono state scattate con un semplice iPhone. In un’intervista ha dichiarato di aver usato anche altre fotocamere ma di preferire il suo dispositivo mobile perché lo porta con sé in ogni momento e perché “la miglior macchina fotografica è quella che è sempre con te”.

Il paesaggio urbano e le persone sono tra i protagonisti della sua produzione fotografica e la luce li incornicia con una grandissima forza espressiva. Egli esplora la città nelle diverse fasi della giornata, preferendo la luce forte che colpisce le persone catturate nei suoi scatti come sagome o come ombre che si allungano sulle superfici; indaga la città in diverse condizioni atmosferiche, sotto nebbia, sotto pioggia e persino avvolta dalla neve. Non ha un punto di vista preferito ma sperimenta diverse riprese: da terra o a volo d’uccello per fotografare dall’alto, solo raramente ad altezza occhio, semplicemente perché quando realizza i suoi scatti cerca sempre di sperimentare punti di vista nuovi, per immortalare una scena che sia davvero unica.

Le sue immagini hanno attirato l’attenzione dei giudici degli iPhone Photography Awards del 2014 e alcune delle sue foto sono state selezionate nella lista dei vincitori. In seguito, nel 2015, è stato scelto da CBRE come Fotografo urbano dell’anno nella categoria “Mobile” e, nello stesso anno, il suo lavoro è stato inserito nella Apple World Gallery. Sempre agli iPhone Photography Awards, nell’edizione del 2016, si è classificato al 2° posto.

Se avete tempo, visitate anche voi il suo profilo Instagram, così da poter ammirare delle fotografie che, dal punto di vista compositivo, sono interessantissime, perché con sapienza e raffinatezza Cocu Liu combina luci, spazi, riflessi e ombre, in un gioco di piani e forme molto emozionante.

Serena Gilè -ilmegafono.org