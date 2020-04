arteadistanzadisicurezza: continua l’iniziativa di Sudestasi Contemporanea

Due settimane fa vi avevamo parlato di alcune delle tante iniziative online che musei e gallerie hanno approntato per rendere fruibili le loro opere e i loro beni. Tra queste, abbiamo segnalato anche quella promossa da Sudestasi Contemporanea, galleria che gravita tra Ragusa e Milano. L’iniziativa si chiama #arteadistanzadisicurezza e ogni settimana – sino a data da destinarsi – propone a prezzi agevolati una delle opere della galleria, con approfondimenti critici, contributi video e riferimenti di mercato. Un modo per “andare avanti”, per occupare il tempo senza rinunciare al piacere dell’arte. Una iniziativa benefica, perché parte del ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza per sostenere il Sistema sanitario nazionale in questa situazione estremamente delicata.

In particolare, Sudestasi Contemporanea aderisce all’iniziativa “L’Italia Chiamò”, destinata a supportare i reparti di terapia intensiva maggiormente “stressati” dall’emergenza, con una donazione in favore della Protezione Civile Nazionale (IBAN: IT49J0100003245350200022330).

#arteadistanzadisicurezza ha preso il via il 14 marzo con un’opera di Paolo Greco, che avrebbe dovuto inaugurare a Milano, il 12 marzo scorso, la mostra “Radial”, organizzata all’interno della rassegna “art in light” presso lo showroom di Marset Italia. Questa settimana, dal 21 al 27 marzo, è stato il turno della tavola n. 4 della cartella “Lettere” di Alberto Burri, pubblicata con 6 serigrafie dalla 2RC di Roma nel 1969. Con questa serie Burri anticipa le sperimentazioni cromatiche degli anni ‘70, in cui sfrutta la tecnica serigrafica per ottenere stesure compatte e assolutamente omogenee di colore che rimandano alle prime tempere degli anni 1948-1956. Il grande maestro umbro ha mostrato sempre un grande interesse per la grafica, il cui intero corpus – consistente in oltre duecento opere realizzate tra il 1950 e il 1994 – è esposto dal 2017 presso il cosiddetto “Terzo Museo” della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.

Il 28 marzo verrà svelata la nuova proposta che durerà fino al 3 aprile. Vi invitiamo a seguire la sezione dedicata sul sito di Sudestasi Contemporanea per scoprire di volta in volte le promozioni. Per partecipare alla vendita e, quindi, all’iniziativa benefica, basta inviare una mail a sudestasicontemporanea@gmail.com, scrivendo nell’oggetto “#arteadistanzadisicurezza” e nel corpo della mail il vostro nome e cognome e la vostra professione. Riceverete una mail ogni qualvolta inizia una promozione, con contenuti specifici sull’opera a voi riservati e le condizioni di vendita. L’iscrizione al servizio PROMO sarà valida per tutte le promozioni. Per disdire basterà inoltrare una comunicazione allo stesso indirizzo e-mail della galleria).

