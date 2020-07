artistsupportpledge: vendita d’arte online durante la pandemia

La pandemia sembra essere agli sgoccioli, così almeno speriamo tutti. Durante questo periodo sono state effettuate diverse operazioni di vendita online da artisti e gallerie per sostenere un mercato in crisi profonda. Una di queste iniziative è nota con l’hashtag #artistsupportpledge (letteralmente: impegnarsi a sostenere l’artista). Non sappiamo se la pandemia tornerà ai livelli di qualche mese fa, ma se questo dovesse accadere consigliamo a tutti gli artisti di affidarsi a questo sistema. Di cosa si tratta?

Matthew Burrows, artista che vive nel Sussex, regione meridionale del Regno Unito, ha lanciato su Instagram l’iniziativa #artistsupportpledge creando un vero e proprio “movimento” sul celebre social network. Come funziona? L’artista posta una sua opera sul suo profilo con i dettagli (misure, tecnica, anno d’esecuzione) e il prezzo, inserendo l’hashtag #artistsupportpledge. Ogni persona interessata scriverà all’artista tramite messaggio privato per effettuare l’acquisto. Quando l’artista ha venduto per un ammontare di 1.000 pounds è tenuto a investire il 20% del suo guadagno per l’acquisto di un’opera di un altro artista che partecipa alla stessa iniziativa.

Più di 21.000 post sono stati caricati su Instagram con l’hashtag #artistsupportpledge. Matthew Burrows ha ricevuto centinaia di e-mail e messaggi da artisti che lo ringraziano per il grande aiuto ricevuto. Sperando che questo movimento artistico online non abbia più motivo di esistere, sembra giusto comunque informarne i lettori e soprattutto gli artisti che leggono il nostro blog perché è un grande esempio di resilienza che ha “salvato la vita” di molti creativi in giro per il mondo.

Angelo De Grande -ilmegafono.org