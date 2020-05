Decreto Rilancio: bonus bici e rottamazione per incentivare la mobilità sostenibile

Il Decreto Rilancio approvato dal governo prevede una sezione dedicata alla mobilità sostenibile, per la quale sono stati stanziati 120 milioni di euro. Sono dunque incoraggiati gli acquisti di biciclette e monopattini, mezzi di trasporto assolutamente sostenibili e a impatto zero, utili a decongestionare i mezzi pubblici e ridurre eventuali veicoli di contagio da Covid-19. Sono previsti inoltre stanziamenti per ridurre tariffe e abbonamenti dei mezzi di trasporto.

La mobilità sostenibile potrà contare sui cosiddetti “bonus bici” e “bonus rottamazione”. Il primo prevede il rimborso del 60% sull’acquisto, per l’appunto, di biciclette, monopattini, hoverboard, monowheel e segway, per un valore massimo di 500 euro, e valido sugli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Ne possono usufruire cittadini maggiorenni residenti in comuni la cui popolazione supera i 50mila abitanti, nei capoluoghi di regione e nelle città metropolitane.

Il “bonus rottamazione”, invece, prevede la possibilità di rottamare la propria auto dalla classe Euro 3 in giù o il motociclo fino alla classe Euro 2 ed Euro 3. Il bonus è pari a 1500 euro per ogni autovettura e 500 euro per motociclo. La cifra del bonus può essere spesa per l’acquisto di veicoli prevalentemente elettrici e abbonamenti al trasporto pubblico. Il bonus è riservato ai residenti nei comuni con alta concentrazione di smog.

Il Decreto Rilancio interviene anche sul Codice della Strada, con due novità specifiche: la “casa avanzata”, che predispone una linea d’arresto per le biciclette in posizione più avanzata rispetto agli altri veicoli (circa tre metri di distanza), e la “corsia ciclabile”, che diventerà parte della carreggiata per consentire lo scorrimento delle bici nello stesso senso di marcia dei veicoli.

Redazione -ilmegafono.org