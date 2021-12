“Internazionale sulla Nuvola”, quando il giornale non si sfoglia, ma parla tanti linguaggi

Parole, fotografia, cinema, musica, spazi e momenti dedicati ai più piccoli, per un evento da non perdere, una sorta di giornale dal vivo, l’edizione straordinaria di un celebre settimanale, questa volta non da sfogliare, ma da vivere di persona. Si tratta di “Internazionale sulla Nuvola. Il giornale dal vivo”, che andrà in scena il 17 e 18 dicembre, presso l’Auditorium della Nuvola, a Roma. Sul palco dell’Auditorium andrà in scena, dunque, un’edizione di Internazionale, con i lavori delle firme del settimanale, compreso l’immancabile oroscopo di Rob Brezsny, ma anche con i contributi di fotografi, scrittori, documentaristi. Naturalmente saranno tanti i temi toccati nei diversi momenti in programma (che sarà scaricabile online, in Pdf, dal 10 dicembre).

Dal poliamore ai migranti in Bielorussia, dal genocidio in Ruanda alla condizione delle donne afgane, dalla violenza di genere all’ambiente e al rapporto con la natura, fino al celebre oroscopo. Giornalisti, scrittrici, fotografi e artisti italiani e stranieri per un evento che racconta, attraverso tanti linguaggi, il mondo attuale. Un evento aperto anche ai più piccoli, con momenti dedicati anche a loro. Nei pomeriggi delle due giornate si potrà assistere gratuitamente e senza prenotazione negli altri spazi della Nuvola a incontri con i redattori e le redattrici di Internazionale, a presentazioni di libri in collaborazione con Più libri più liberi, a tre rassegne di documentari, audiodocumentari e video su attualità internazionale, diritti umani e informazione.

Si parte venerdì 17 dicembre alle ore 18 con una lectio magistralis del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Tra gli ospiti della due giorni anche Jennifer Guerra e Maura Gancitano, Paolo Berizzi e Giorgio Zanchini. E per i bambini, sabato 18 dicembre alle ore 17.30 ci sarà una tombolata a cura della redazione di Internazionale Kids. Coinvolti anche alcuni licei e istituti superiori di Roma, che saranno protagonisti di performance su temi molto attuali come la violenza sulle donne.

“Internazionale sulla Nuvola. Il giornale dal vivo” fa parte di Riemergere, il programma di eventi ideato da EUR Culture per Roma e realizzato da EUR S.p.A., con la direzione artistica di Oscar Pizzo. L’ingresso ha un costo di 10 euro più diritti di prevendita. I biglietti si possono acquistare su Ticketone o presso la biglietteria della Nuvola. Accesso solo con green pass rafforzato.

Redazione -ilmegafono.org