I Luoghi del cuore 2022 del FAI: c’è anche la Pillirina e possiamo ancora votarla

Mentre la lotta per salvarla da progetti privati più che discutibili prosegue (leggi qui), la Pillirina, incantevole e antica zona costiera ricadente all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, davanti a Siracusa, è diventata oggetto di un grande atto di amore nei suoi confronti. La spiaggia della Pillirina, infatti, è attualmente nei primi cinque posti della classifica dei Luoghi del cuore 2022 del Fondo Ambiente Italiano. Per la precisione, si trova al quarto posto, con oltre 1600 voti, a poco più di 200 voti di distanza dalla Scala dei Turchi (altra località siciliana nella top five), che occupa la seconda posizione. In testa, con ampio vantaggio (più di 3200 voti) c’è la stazione Bayard, la strada di ferro Napoli-Portici. I Luoghi del cuore è un progetto nazionale, realizzato insieme a Intesa Sanpaolo e finalizzato alla sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio, che permette ai cittadini di segnalare al FAI, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento, il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

Giunto alla XI edizione (la prima fu nel 2003), il progetto ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 comuni: “luoghi cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati”. Un modo per sensibilizzare e coinvolgere attivamente i cittadini, che possono regalare concretamente una nuova vita ad aree bellissime del Paese, troppo spesso dimenticate o abbandonate. Attraverso questo progetto, come si legge sulla pagina dedicata, “in un momento di grande cambiamento per la crescita dell’Italia, imposto dalla transizione ecologica e favorito dal PNRR, il FAI offre ai cittadini la possibilità concreta di contribuire alla trasformazione a partire dai luoghi che sono patrimonio di storia, arte e natura del Paese, in cui le comunità locali si riconoscono e si identificano, e che potrebbero essere leve efficaci per lo sviluppo”.

Partecipare è semplice: dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 è possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione. Nell’ambito dell’iniziativa, infatti, sono stati sostenuti ben 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni, e in molti casi è stata sufficiente la raccolta voti per innescare circoli virtuosi di azioni che hanno inaspettatamente e radicalmente cambiato le sorti di un territorio. Questa è la potenza, e la chiave del successo, de “I Luoghi del Cuore”. I luoghi più votati verranno premiati a fronte della presentazione di un progetto: 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato.

FAI e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno inoltre il consueto bando per la selezione dei progetti di intervento, in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione. Questo ci auguriamo possa avvenire anche con la Pillirina, dando la spinta per la costituzione della riserva terrestre e per una mobilitazione che permetta di contrastare, attraverso il ricorso al CGA, le mire private che insistono sul luogo e che, nei fatti, vogliono privare la cittadinanza della possibilità di godere della sua bellezza. Ecco perché è importante continuare a diffondere questa iniziativa, votando e invitando anche altri a votare per la Pillirina. In modo che possa rimanere nella top five e che il suo nome possa essere oggetto di progetti diversi, finalizzati alla sua tutela e alla sua regolare fruibilità pubblica. Clicca qui per votare.

