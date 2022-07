A Siracusa, in corso la terza edizione di Artieri, festival di arti e mestieri siciliani

“Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia, è attualmente in corso nell’isola di Ortigia, a Siracusa, presso largo Aretusa e in altre locations dell’isola (orari: dalle 18.00 alle 24.00). Iniziata il 15 luglio, la terza edizione del Festival si chiuderà domenica 24 luglio. Artieri significa entrare in contatto con l’alto artigianato italiano, che da esperienza si traduce in emozione, osservando dal vivo come si realizzano i manufatti, passeggiando per Siracusa e perdendosi nelle botteghe e negli atelier degli artigiani locali, che si racconteranno attraverso le proprie opere. L’artigianato, l’arte, la cultura e la creatività di più di 50 artieri italiani sono gli assoluti protagonisti della edizione 2022 della manifestazione, ideata e organizzata da Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo e inserita nella Rete di Festival Areasud e in Italiafestival, l’associazione nazionale che riunisce, sotto l’egida dell’Agis, i più importanti festival italiani.

Non solo mostre di settore ed esposizioni di prodotti unici con il mercato creativo, in modo da far riacquisire al made in Italy il valore che gli spetta, ma anche tanti eventi collaterali, come presentazioni di libri, concerti, più di venti laboratori con dimostrazioni dal vivo degli artieri, mostre e passeggiate diffuse, in collaborazione con l’associazione Kairos, in giro per Siracusa alla scoperta dei quartieri e degli antichi mestieri.

L’edizione 2022 di “Artieri” vede nuovamente la partnership con Agnese Milazzo e Serena Gilè, ideatrici e curatrici dell’evento collaterale “Le Vie del talento”, che condurrà i visitatori alla scoperta dei talenti, o per meglio dire degli “artieri”, che proprio a Siracusa coltivano la loro vena creativa: più di venti partecipanti tra fotografi, scultori, illustratori, pittori, ceramisti, stilisti, artigiani, orafi e scenografi aprono le porte del loro mondo. Attraverso una “mappa dei talenti” il visitatore può perdersi in un percorso in spazi selezionati che, per l’occasione, si trasformeranno in piccole gallerie espositive (tra cui bar, ristoranti, negozi, librerie, laboratori artigianali, atelier, piazze e palazzi storici). Non da meno le partnership con Siracusa Città educativa e Stoà Sicula, a testimoniare l’importanza delle collaborazioni con associazioni del territorio.

Novità della III edizione siracusana è “Sicilia di Carta”, nuovo evento collaterale in collaborazione con Adesi (Associazione degli editori siciliani), che vede in programma molteplici presentazioni di libri e attività ludico didattiche durante l’intera kermesse. Non da meno, con “Artieri in Piazza” sono tanti gli artigiani, gli illustratori, i designer e gli stilisti che stanno coinvolgendo il visitatore nella fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo: tra chi lavora l’argilla, chi lavora il legno, chi crea gioielli e chi fa illustrazioni, gli artigiani mostrano come si lavorano i materiali con l’utilizzo delle tecniche tradizionali, dando spazio alla creatività.

Ad Ortigia, come nelle altre locations del Festival, è proposto “IllustrArtieri”, il progetto che vede il coinvolgimento di quattro illustratori siciliani: Citylivesketch (Pietro Cataudella), Noemivanpelt(Noemi Listo), Fatti Di Segni (Irene Minissale) e Rosa Donato. Parola d’ordine creatività: ognuno di loro ha raccontato il Festival realizzando un’illustrazione a tema “Arti e Mestieri” e città ospitante. In ogni tappa del Festival sarà infatti allestita una mostra con le opere realizzate, che saranno poi donate alle città. Dalle illustrazioni, inoltre, saranno realizzate delle cartoline messe in vendita per sostenere l’associazione Emergency e in particolare chi soffre a causa di guerre nel mondo. Per restare aggiornati, per informazioni e per visionare il programma completo consultare il sito: www.artierimercatocreativo.it.

