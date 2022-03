Giornata Mondiale dell’Acqua 2022: il tema scelto è quello delle acque sotterranee

Il 22 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Acqua, che compie quasi trent’anni. Fu infatti istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista nelle direttive dell’Agenda 21 come risultato della Conferenza di Rio sul clima, per poi diventare del tutto ‘attiva’ nell’anno successivo. L’obiettivo della Giornata Mondiale dell’Acqua è celebrarne innanzitutto l’importanza, a fronte delle carenze che colpiscono attualmente 2 miliardi di persone che vivono senza acqua potabile, ma anche quello di sensibilizzare allo sviluppo sostenibile e ad assicurare servizi igienici a tutti entro il 2030.

La Giornata Mondiale dell’Acqua di quest’anno guarda ai cambiamenti climatici e in particolare ha come tema le acque sotterranee, che, seppur non direttamente visibili, ricoprono un’importanza fondamentale nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono una risorsa preziosa e, in quanto tale, subiscono fortemente gli effetti dell’inquinamento e degli shock ambientali che esso comporta. È importante dunque sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni a ridurre lo spreco d’acqua e ad adottare uno stile di vita che provi in qualche modo a contrastare anche il cambiamento climatico, motore negativo di buona parte delle calamità mondiali, compresa la mancanza d’acqua e le difficoltà d’accesso alla risorsa.

Sono molte le iniziative messe in campo per la Giornata Mondiale dell’Acqua. Sul sito ufficiale s’invitano gli utenti a realizzare dei filmati, in inglese o sottotitolati in inglese, nei quali esporre l’importanza delle acque sotterranee, mettendo la creatività al servizio del pianeta. Rendendo visibile ciò che è invisibile, ossia le acque sotterranee, è possibile portare all’attenzione pubblica l’importanza di questa risorsa, insieme alla consapevolezza di una gestione più sostenibile di un bene così prezioso.

Sul sito ufficiale della Giornata Mondiale dell’Acqua, inoltre, si legge: “Le acque sotterranee sono invisibili, ma il loro impatto è visibile ovunque. Lontano dalla vista, sotto i nostri piedi, la falda freatica è un tesoro nascosto che arricchisce la nostra vita. Quasi tutta l’acqua dolce liquida del mondo è sotterranea. Con l’aggravarsi del cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre più cruciali. Dobbiamo lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa. Le acque sotterranee possono essere fuori vista, ma non devono essere fuori dai nostri pensieri”.

Redazione -ilmegafono.org