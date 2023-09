“ALL AROUND 2023”: domani, a Siracusa, arriva il celebre Festival del Disegno di Fabriano

Per quattro weekend, dal 16 settembre all’8 ottobre, Siracusa sarà teatro del prestigioso e gioioso Festival del Disegno “ALL AROUND 2023” organizzato da Fabriano, la più celebre cartiera italiana. Questo grazie all’impegno di Giallo limone creativityshop, consolidato negozio di belle arti e creatività, nonché Fabriano Boutique Store. “ALL AROUND 2023” è il festival del disegno più grande al mondo. L’evento, ormai giunto alla sua ottava edizione, mette insieme associazioni, enti, scuole, musei e biblioteche di tutta Italia che hanno scelto di aderire alla manifestazione artistica e prevede iniziative dedicate al disegno in tutto il Paese, da Bolzano a Catanzaro, isole comprese!

Il Festival toccherà, quindi, anche la città di Siracusa, con quattro weekend che vedranno protagoniste 4 bravissime artiste: Serena Gilè, Noemi Listo, Agnese Milazzo e Anna Takahashi. Tanti momenti di arte e creatività, che avranno il loro centro nell’isola di Ortigia, in particolar modo presso i locali di Giallo limone creativityshop, in via riva della Posta 10, dove si svolgeranno gratuitamente laboratori creativi per grandi e piccini con i materiali messi a disposizione dalla storica cartiera italiana Fabriano.

Una grande festa collettiva per celebrare la carta e il disegno. Vediamo che tipo di eventi si svolgeranno, a chi sono dedicati e quando sono previsti.

Si comincia il 16 settembre con due eventi:

I MORI DI CARTA – RITAGLIA UNA LEGGENDA DI SICILIA

Previsto dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso Giallo limone creativityshop, è un laboratorio dedicato a ragazzi e adulti. Tra cartoncini colorati, colla, forbici ed inchiostri si potrà comporre un Moro con la tecnica del collage, grazie alla maestria di Serena Gilè, architetto e paper design siracusana.

ARETUSA – LA NINFA IMMERSA IN UN MARE DI CARTA E COLORI

Previsto dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso Giallo limone creativityshop, è un laboratorio dedicato ai bambini. Dopo aver ascoltato il racconto del mito ci si immergerà tra i ritagli di carta, muniti di colla e sorrisi per costruire un quadro di carta con il volto della Ninfa Aretusa, avvolta tra le bolle, le alghe e i pesci colorati che nuotano nelle acque di Ortigia. Questo appuntamento sarà eccezionalmente riproposto giorno 7 ottobre in due orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il 17 settembre, invece, è previsto un evento in due diverse fasce orarie, dedicato alle famiglie:

IL RITRATTO DEI CARTAMORI – UN COLLAGE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Previsto dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso Giallo limone creativityshop, è un laboratorio dedicato a bambini, ragazzi e adulti. Tra cartoncini colorati, colla, forbici ed inchiostri tutti i componenti della famiglia potranno realizzare il Moro che li rappresenta e comporre un’unica opera con la tecnica del collage, sotto la guida di Serena Gilè.

Il 23 e 24 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, è invece in calendario:

DISEGNI IN PIAZZA MINERVA – ALLA SCOPERTA DEI MITI DI SICILIA

Un evento speciale che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’omonima piazza nel cuore di Ortigia, con il patrocinio del Comune di Siracusa. In questa occasione, le artiste Serena Gilè, Noemi Listo, Agnese Milazzo e Anna Takahashi daranno vita a un live painting, tracciando un’opera collettiva che verrà completata con la partecipazione di tutti i passanti, grandi e piccini, che vorranno dare libero sfogo alla fantasia.

Il 30 settembre, dalle ore16.00 alle ore 18.00 e il 1° ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, un’altra iniziativa che coinvolge i più piccoli:

ORTIGIA POP UP – L’ISOLA DI CARTA E COLORI

Si tratta di un laboratorio che si svolgerà presso Giallo limone creativityshop e porterà i bambini alla scoperta dell’isola di Ortigia. Dopo aver ascoltato una storia sull’isola di Ortigia, ci si divertirà a ritagliare forme geometriche e sagome astratte di carta colorata. Muniti di colla, pennarelli e sorrisi costruiremo la nostra isola di carta pop up! Il laboratorio sarà guidato da Agnese Milazzo, artista siracusana ed esperta organizzatrice di eventi creativi per bambini.

Infine, l’8 ottobre, ultimo evento dell’edizione siracusana del Festival:

PIZZA! IL CIBO CHE UNISCE – DISEGNA LA PIZZA DEI TUOI SOGNI

Previsto dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso Giallo limone creativityshop, è un workshop per bambini di illustrazione, con la tecnica dell’acquerello e matite colorate acquerellabili. Ogni bambino potrà realizzare la sua fetta di pizza di carta e colori, sotto la guida di Anna Takahashi, artista ed illustratrice editoriale giapponese, che vive tra Los Angeles, Parigi e Siracusa, specializzata in illustrazioni della cultura del cibo in tutto il mondo.

Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ai laboratori creativi che si terranno presso Giallo limone creativityshop sarà possibile partecipare solo previa prenotazione. Per prenotare bisogna contattare il numero 3316765209.

Per ulteriori informazioni clicca qui.

Redazione -ilmegafono.org