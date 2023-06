Un’opera di Davide Bramante ispirerà il manifesto dell’Ortigia Film Festival 2023

A Siracusa, nella splendida cornice dell’isola di Ortigia, come ogni estate, si ripete l’immancabile appuntamento con il cinema italiano e internazionale. Dal 15 al 22 luglio 2023, infatti, tornerà l’Ortigia Film Festival, che quest’anno celebra la sua XV edizione. Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (patrimonio dell’Umanità UNESCO) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. A ispirare il manifesto del festival, quest’anno, è l’opera di un bravissimo artista siracusano. Si tratta dell’opera “Luminosa”, di Davide Bramante.

Per il sesto anno consecutivo, dunque, il festival realizza il suo manifesto partendo dalla creatività di un artista e promuovendone il lavoro nell’ambito del progetto Off Sposa l’Arte, curato da Roberto Gallo. Quest’anno, peraltro, nell’ambito della kermesse, verrà organizzata una mostra con i manifesti degli artisti delle precedenti edizioni, che poi negli anni hanno donato le proprie opere alla manifestazione.

Per quanto riguarda Davide Bramante, l’artista scelto quest’anno, le sue realizzazioni fotografiche nascono dall’incastro delle sue origini siciliane, un misto di culture, da quella araba a quella normanna, dalla romana alla spagnola. Non ultimo il complesso storico-architettonico di Siracusa che ha da sempre influenzato le sue creazioni. Davide Bramante racconta il mondo stratificando immagini in un gioco di luci e ombre che fa da specchio alla società contemporanea. Fotogrammi che si sovrappongono in visioni simultanee che rappresentano il suo modo di vedere e raccontare il mondo. La sua originalissima tecnica fotografica delle esposizioni multiple, composte da una sequenza che varia da 4 a 9 scatti, riesce a far convivere all’interno del suo lavoro le tre cose che ama di più: l’arte, la fotografia e il viaggio.

Davide Bramante, per dirla con le parole del critico e editore Giancarlo Politi, è un “artista o fotografo, ambasciatore poetico e profetico delle città multietniche di oggi. Tutte diverse e tutte eguali. Tutte belle e terribili…”

Per quanto riguarda l’OFF 2023, saranno tre le sezioni competitive di questa XV edizione: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane; il Concorso Documentari; il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte, che quest’anno sarà la l’Arte della Parola. La Voce del Mare rappresenta invece la sezione a tema ambientale. Per visitare il sito ufficiale dell’OFF, clicca qui.

