Le api sono sempre più a rischio: Greenpeace Italia avvia un progetto per aiutarle

“Se le api scomparissero dalla Terra, per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”, diceva il grande Albert Einstein, che già aveva compreso quanto fossero importanti questi insetti per gli equilibri dell’ecosistema e del pianeta. Per quanto fondamentali insetti impollinatori, le api tuttavia rischiano lo spopolamento anno dopo anno. Lo confermano i dati: la causa principale di questa sciagura è il nostro sistema produttivo. Greenpeace, in concomitanza con la Giornata delle Api, celebrata il 20 maggio, ha iniziato un progetto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Agropolis per la creazione di una “food Forest”, un bosco per le api. L’area si estende per circa 5500 mq alla periferia di Cremona, in una delle aree, quella padana, più inquinate d’Europa.

L’area designata per la food Forest era incolta e piena di erbacce e rovi, anche se alcuni alberi di noce iniziavano già a crescere spontaneamente. Con l’aiuto dei volontari, Greenpeace ha ripulito tutto creando i presupposti per un bosco ideale e idoneo alla vita delle api o degli altri insetti impollinatori. Nella food Forest si trovano piante e specie vegetali da nutrimento, con alberi da frutto, erbe officinali, erbe medicinali, bacche, e tanto altro ancora, affianco alla vegetazione spontanea del posto. Una sinergia vincente per garantire una vita più semplice e produttiva alle preziose api. Il “Bosco delle Api” è pensato come un luogo accessibile a chiunque voglia sperimentare e giocare nell’interesse dell’ecosistema, attraverso casette di biomonitoraggio utili a ospitare gli insetti, per osservare la salute dell’ambiente.

La siccità e le gelate costituiscono un grosso ostacolo per il progetto, ma con l’aiuto e il supporto di volontari e associazioni, il “Bosco delle Api” potrebbe diventare una bella realtà per salvare insetti impollinatori e ambiente. Greenpeace ha già ottenuto la messa al bando di tre dei sette pesticidi più pericolosi per le api, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Sul sito di Greenpeace è possibile firmare la petizione.

Virago -ilmegafono.org