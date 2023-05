Un bel mix di suoni e sensazioni: il primo album degli Emoji of Soul

Un incontro artistico, che l’amore per la musica e la passione per un certo tipo di sonorità hanno fortificato, fino a farlo diventare un legame indissolubile che ha portato alla nascita di un nuovo progetto. È ciò che è accaduto a Emanuela De Canio e Stefano Volini, i quali hanno dato vita agli Emoji of Soul, band che il 12 maggio scorso ha pubblicato, con l’etichetta (R)esisto, l’album d’esordio intitolato “Non avere paura”. Un disco composto da nove tracce che raccontano il vissuto quotidiano, fatto di sensazioni, esperienze, storie. Un bellissimo e delicato viaggio che ciascuno di noi può condividere ascoltando le note che scorrono, offrendoci tante immagini che riescono in qualche maniera ad appartenerci.

Nove tracce in lingua italiana, con testi molto musicali e ritornelli che danzano velocemente nella nostra mente, spingendoci a seguire il ritmo, a muoverci a tempo a seconda del sound. A tal proposito, la musica degli Emoji of Soul è una riuscita mescolanza di suoni, dai quali emergono dettagli più legati al passato e altri più attuali. La struttura è essenzialmente un mix di pop, soul e blues, ma spazia verso sfumature funky, dream-pop ed elettro-pop, in un quadro complessivo che si ispira principalmente alla tradizione musicale italiana.

Con le nove tracce di “Non avere paura” si viaggia tra ritmi molto eterogenei, cantando, ballando o semplicemente godendosi la deliziosa carezza del cantato, affidato alla bellissima voce di Emanuela De Canio. Gli arrangiamenti sono azzeccati, l’atmosfera complessiva è molto gradevole, il disco si può ascoltare in qualsiasi momento e scorre con leggerezza. Questo non significa che sia superficiale, ma semplicemente che ha trovato la chiave giusta per farsi ascoltare.

Gli Emoji of Soul (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) hanno scelto di raccontarsi con semplicità e sono riusciti a farci venire voglia di riascoltare questo album in loop. Perché è un disco solare, fa sorridere l’anima e riscalda la pelle.

