Domani a Siracusa prende il via la XV edizione di Ortigia Film Festival

Il conto alla rovescia sta per finire: domani, a Siracusa, il cinema sarà protagonista delle strade del centro storico, con l’apertura della quindicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa. Per una settimana, infatti, nello scenario suggestivo dell’isola di Ortigia, tra il barocco e i monumenti, tra la pietra dei templi antichi, delle piazze e degli edifici storici, si svolgeranno proiezioni, incontri con registi e attori, eventi dedicati alla cosiddetta “settima arte”. Saranno 50 i titoli in totale, tra concorso e fuori concorso, di cui 2 anteprime nazionali, 3 anteprime mondiali e 13 anteprime regionali. Un festival ricco e articolato nella selezione delle opere e attento alle tematiche sociali trattate dai lungometraggi e dai documentari in concorso. Si conferma, inoltre, anche quest’anno uno sguardo rivolto al femminile con la sezione “Cinema Women”, che presenta titoli internazionali di grande attualità. Come di consueto, spazio anche alle tematiche green, con una sezione rivolta all’ambiente.

L’Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano e da lei diretto insieme a Paola Poli, quest’anno avrà come madrina l’attrice Cristina Marino. “Un’edizione importante, attenta come sempre alle tematiche sociali e ambientali – afferma la direttrice artistica, Lisa Romano – e ricca di titoli rilevanti e di artisti, attori e registi di grande rilievo”. “Nello stilare il programma di quest’anno – aggiunge – abbiamo voluto seguire un trait d’union che mettesse in relazione poetiche e punti di vista differenti riuscendo a confezionare un affresco vivido di nuove tendenze e tradizioni”. Tanti gli ospiti prestigiosi che parteciperanno alle proiezioni. Ecco alcuni nomi: Giuseppe Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Donatella Finocchiaro, Caterina Shulha, Ida Di Benedetto, Elisa Amoruso, Barbara Chichiarelli, Erik Gandini, Fabio D’Emilio, Lyda Patitucci, Andrea Arcangeli, Bernadette Wegenstein, Vivian Bellina, Nicola Prosatore, Davide Gentile, Vincenzo Pirrotta, Filippo Luna, Emilia Mazzacurati, Ondina Quadri, Francesco Tavella, Ludovica Fales, Samuela Segreto.

Tre le sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Per quanto riguarda il Concorso Lungometraggi, presidente di giuria è Laura Delli Colli. Con lei ci saranno Margherita Ferrandino ed Elena Lietti. A moderare le serate del festival saranno Steve Della Casa, Claudia Catalli e Daria Luppino. I lungometraggi in concorso sono 7: Come Pecore in mezzo ai Lupi di Lyda Patitucci, con Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli; L’Anima in pace, opera prima (in anteprima mondiale all’Off) di Ciro Formisano, interpretato, tra gli altri, da Livia Antonelli e Donatella Finocchiaro; Ciuré, di Giampiero Pumo, interpretato, tra gli altri, da Vivian Bellina; Piano Piano, opera prima di Nicola Prosatore, interpretato, tra gli altri, da Antonia Truppo; Denti da squalo, opera prima di Davide Gentile, con Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Edoardo Pesce; Spaccaossa, che segna il debutto alla regia di Vincenzo Pirrotta, interpretato dallo stesso Vincenzo Pirrotta e da Selene Caramazza, Aurora Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Simona Malato, Luigi Lo Cascio, Giovanni Calcagno, Filippo Luna, Maziar Firouzi; infine, Billy, opera prima di Emilia Mazzacurati, con Carla Signoris, Alessandro Gassmann e Giuseppe Battiston.

Ad aprire la XV Edizione di Ortigia Film Festival, sabato 15 luglio, la proiezione speciale di Stranizza d’Amuri, esordio alla regia di Giuseppe Fiorello, che sarà proiettato alle 21.30 in Arena Minerva alla presenza del regista e degli interpreti Samuele Segreto e Anita Pomario. Giuseppe Fiorello sarà l’ospite d’onore della prima serata e riceverà il Premio Speciale OFF XV Tre le sezioni non competitive: Cinema Women, dedicata alle giovani registe del panorama internazionale; Cinema & l’Arte della parola; e la sezione a tematica ambientale La Voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Plemmirio.

Per quanto riguarda il Concorso Documentari, la giuria sarà guidata da Giulia Cosentino, regista e sceneggiatrice, e dal regista Pierfrancesco Li Donni, docenti della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Insieme a loro, a comporre la giuria, gli alunni del CSC Palermo. Sei i documentari in concorso: Grain – portrait of Fabio D’Emilio, di Simone Valentini, in anteprima mondiale all’Off; Devoti Tutti, di Bernadette Wegenstein e con Donatella Finocchiaro; Still Standing, di Mirko Pincelli, in anteprima nazionale; Cocorico’ Tapes di Francesco Tavella; Lala, di Ludovica Fales; After Work, di Erik Gandini.

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi, a presiedere la Giuria sarà l’attrice Barbara Chichiarelli, insieme ai colleghi Rita Abela e Bruno Di Chiara. Saranno dieci i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche, con ben 3 anteprime regionali e una nazionale. Sognando Venezia di Elisabetta Giannini; Cicatrici, di Paolo Civati; Onàn, di Diego Toussaint Ortiz; Panic Attack, di Anthony Assad (in anteprima nazionale). Gli altri corti in concorso sono: Manco Morto, di Emma Cecala; Jocu, di Marco Santi; Me and you, di Valentina De Amicis; Amarradas, di Carmen Córdoba González; Nica, di Giuditta Vasile; Open Call, di Katia Crivellari.

Saranno sei, invece, le proiezioni speciali fuori concorso: Lemons, di Sophia Emmett e Theo Shorrocks; l’Occhio di Shiva. Il Tesoro della Caverna, dei Fratelli Mantovani e R. Gardenghi; Ieri, di Edoardo Paganelli; Ballatoio N. 5, di Chiara De Angelis, vincitori del Premio BAFF in Corto 2023; Pillirina, di Fausto Cavaleri, in anteprima mondiale, con Maria Grazia Cucinotta; infine, Last Words, di Jonathan Nossite. Quattro, infine, le proiezioni per la sezione La Voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Plemmirio: Salsedine, di Riccardo Stopponi; The Great Connection, di Christen Bac; Quando si ritira il mare, di Francesco Lorusso; La via del Ferro, di Francesco Cannavà.

Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Patrimonio dell’Umanità Unesco) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il Festival ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo, ha rinnovato e ampliato la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com. Per leggere il programma completo di tutte le proiezioni e gli eventi clicca qui.

Redazione -ilmegafono.org