Vacanze Italiane, la guida di Legambiente e Touring Club per un’estate alla scoperta dell’Italia

Il lockdown è sempre più lontano nel tempo ed è sempre più crescente la voglia di tornare alla normalità, pur nel rispetto delle regole e delle prescrizioni necessarie a evitare drammatiche ricadute. Le vacanze estive sono ormai alle porte e in tanti si trovano a dover ridisegnare i propri progetti anche in funzione delle conseguenze che la crisi ha avuto sul turismo e sulla vita di ciascuno di noi. Tuttavia, ciò può essere l’occasione per tornare alla natura e regalarsi un viaggio e delle vacanze alla scoperta delle tante bellezze che popolano il nostro territorio nazionale. C’è un’Italia da scoprire in totale sicurezza. Ad accorrere in aiuto degli aspiranti vacanzieri sono Legambiente e Touring Club Italiano, che hanno messo a punto una guida per aiutare gli italiani a trovare la giusta soluzione per una vacanza indimenticabile e al contempo incentivare il turismo e sostenere un settore che, in Italia, sta vivendo un grande momento di difficoltà.

Sono ben 200 gli itinerari contenuti nella guida online approntata da Legambiente e Touring Club Italiano, che prende il nome di “Vacanze italiane”, una rassegna di soggiorni, da nord a sud, per tutti i gusti e le abilità: ben 43 percorsi in bici, 63 a piedi, 13 a cavallo e 7 proposte interregionali di lunga percorrenza, 15 bellissime località marine e 7 lacustri, ecc. Tutto contenuto nella guida delle due associazioni, consultabile online (clicca qui).

“Dalla Val d’Aosta a Pantelleria, passando per la ciclovia degli Appennini, ma anche per antichi percorsi e cammini storici e religiosi come la via Francigena, la via degli Dei, la via degli Abati, anche nota come ‘la Francigena di Montagna’, senza dimenticare i Borghi Bandiere Arancioni e le località di mare e di lago a Cinque Vele: è l’Italia più autentica e forse meno conosciuta che in questa estate 2020 potrà rivelarsi una fantastica scoperta per tanti connazionali”. Così scrivono sul sito di Legambiente presentando l’iniziativa, alla quale si può aderire andando sul sito www.touringclub.it/vacanzeitaliane, “dove sarà possibile leggere i vari itinerari suddivisi e scelti sulla base di un lavoro congiunto che ha visto Legambiente e il Touring Club Italiano collaborare insieme a tour operator specializzati e network del settore come AITR (Associazione Italiana Turismo Resoponsabile), Sweetmountains, Turismoacavallo e Amodo (Associazione Mobilità Dolce)”.

Ogni proposta di viaggio è accompagnata da un link informativo che consente di approfondire le informazioni sul sito del tour operator o del soggetto territoriale che ospita l’offerta. Fanno parte di Vacanze italiane anche quindici bellissime località marine e sette lacustri insignite delle Cinque vele 2020 dove trascorrere una vacanza attenta all’ambiente, all’insegna di natura e acqua pulita, ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno da Legambiente e dal Touring Club Italiano. Insomma, dopo un periodo così duro, una vacanza da sogno in posti ricchi di bellezza è ciò che ci vuole.

