Il funky irriverente dei Funky Goodness nel loro nuovo singolo

Funky Goodness è un progetto nato una decina di anni addietro in quel di Torino, per volontà di un duo che di esperienza ne ha da vendere. Loro sono DJ Vale e Ciaffo e in questo inizio anno sono tornati agli onori della critica musicale con un nuovo singolo, intitolato “Illegal Funky”. Il nome del progetto e il titolo del singolo lasciano poco spazio a dubbi o perplessità riguardo al genere trattato. Quello che troverete ascoltando questo bellissimo singolo è infatti un funky tutto all’italiana, un funky di qualità e spessore che vi catturerà fin dal principio col suo ritmo acceso e vitale, immerso un contesto dinamico che sprizza gioia e vitalità da ogni vibrazione prodotta dagli strumenti.

A proposito di strumenti: la parte più rilevante sta alla base ed è rappresentata dal background elettronico, strutturato davvero con sapienza, che risulta poco invasivo nell’armonia generale, ma che conferisce ugualmente il dinamismo necessario a Illegal Funky. Il tutto è unito ad una chitarra che appare e scompare all’occorrenza, anch’essa poco invasiva ma capace di svolgere ottimamente il suo compito. Analogamente a quanto fa la tromba, anche se quest’ultima ha un ruolo più preponderante nei momenti in cui si presenta, un po’ per sua “fisionomia” un po’ per spezzare il groove e passare ad un livello di sonorità maggiore.

A livello di testi si ripercorre quello che è il mood musicale: si invita l’ascoltatore a prendere la vita con positività, con leggerezza. Una leggerezza che non vuol dire superficialità, bensì dare il giusto peso alle cose, affrontandole per quella che è la loro reale importanza. In definitiva quello dei Funky Goodness (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”), è un ottimo singolo, da ascoltare a riascoltare.

Manuele Foti – ilmegafono.org