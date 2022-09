Il rock e le sue sfumature contro le etichette: il nuovo singolo degli Zizzania

Dieci anni di musica, una lunga esperienza e un singolo nuovo di zecca per segnare il ritorno sulle scene, a quattro anni di distanza dall’ultimo disco (“Eclissi”). Loro sono gli Zizzania, rock band siciliana fondata nel 2012 dai chitarristi Gigi Gallo e Saverio Liberto, e lo scorso 16 settembre hanno pubblicato il brano Linguaferox con l’etichetta Vrec. Un singolo che sarà presto seguito (a novembre) da un secondo brano e che prelude ad un nuovo album da far uscire proprio per celebrare al meglio i primi dieci anni di carriera di questa band, originaria di Sciacca (Ag), che dopo vari cambi di formazione ha trovato il suo assetto. Linguaferox segna anche l’ingresso di Francesca Bonura, giovanissima cantante che fa il suo esordio discografico.

Il brano ha un arrangiamento essenzialmente rock, con variazioni che regalano sonorità a volte più tendenti al pop-rock, altre volte più vicine all’alternative. Il tutto amalgamato con la voce potente della cantante, che arricchisce di energia e rabbia il pezzo, rendendolo perfettamente coerente con il suo contenuto. Il testo parla infatti di etichette, di stereotipi, affrontando a muso duro chi si autoassegna il diritto di decidere cosa sia giusto e cosa sbagliato, come bisogna parlare e che aspetto bisogna avere. Quella degli Zizzania (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) è una canzone di liberazione, che invita tutti a rifiutare le etichette, le logiche dominanti, il conformismo.

Un brano che è un crescendo, in cui il ritornello fa esplodere la potenza del cantato, amplificata poi dalle note energiche degli strumenti. Linguaferox è attuale e sincera, ha il piglio giusto, sia musicalmente sia nelle parole, per affrontare la modernità senza la necessità di inventare sovrastrutture sonore e fidandosi ciecamente del rock e della sua purezza. Un buon pezzo. Attendiamo i prossimi e soprattutto un album, per vedere in che direzione hanno deciso di muoversi gli Zizzania.

Redazione Musica -ilmegafono.org