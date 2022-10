Cantautorato, ma con graffio pop-rock: l’esordio di Christian Rosso

Impronta cantautorale, ma graffio pop-rock e contenuti molto buoni: così si può riassumere l’esordio discografico di un giovane cantautore e chitarrista di Busto Arsizio. Si chiama Christian Rosso e pochi giorni fa ha pubblicato (per l’etichetta Risvegli Records) il suo primo singolo, intitolato Ti auguro il meglio. Un brano che mischia la vena moderna di Rosso a sonorità più in linea con la tradizione italiana. Il suo piglio cantautorale è prevalente, ma sono presenti chiari richiami e riferimenti al pop/pop-rock nostrano.

Ti auguro il meglio è una canzone che parla di amore e lo fa con grande delicatezza. È il racconto di una storia finita, di un amore vero che però è tramontato, lasciando tutta la malinconia tipica di chi rielabora i ricordi di quello che è stato e la certezza di quello che non sarà più. Una serenata dolce, nella quale l’autore celebra l’amore in modo completo, augurando il meglio alla persona che è andata via, senza rancore e anzi con il ringraziamento per la crescita che ha determinato. Un testo semplice per un messaggio armonioso, di cui in tempi come questi c’è assoluto bisogno. Musicalmente, possiamo rintracciare la struttura propria del cantautorato italiano, con i tratti di un tipico brano pop attraversato da inflessioni pop-rock, che ricordano tanto un altro cantautore lombardo, come Max Pezzali.

Quello di Christian Rosso (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) è un brano che scorre, leggero e gradevole. Magari non mostra una grande originalità compositiva, né un testo particolarmente complesso, ma comunica, arriva, lancia un bellissimo messaggio, affidato a una voce pulita e potente, e si lascia ascoltare e canticchiare, con un ritornello ben riuscito.

Un esordio, un primo acuto che merita rispetto e ascolto. In attesa di vedere cosa farà questo ragazzo che, oltre che per il canto, ha una grande passione per la chitarra. Sarebbe bello sentirlo in qualche esibizione in acustica, solo voce e chitarra. Intanto ha iniziato, ha rotto il ghiaccio. Vedremo poi cosa farà da grande.

Redazione -ilmegafono.org