Con il reggae, alla ricerca di una gioia vera: il nuovo singolo di Lorenzo Santangelo

Lorenzo Santangelo è un cantautore con alle spalle già diverse produzioni e tanti riconoscimenti, anche di un certo calibro. Il 29 luglio scorso è tornato a proporre il suo sound al grande pubblico, attraverso un brano che fa da apripista ad un lavoro di più ampia durata, che vedrà la luce nei prossimi mesi. Parliamo del suo nuovo singolo, intitolato Metal Detector e distribuito da Believe, Per questa canzone, Lorenzo Santangelo si avvale illustri collaborazioni, come quella di Bunna, leader degli Africa Unite, e di Ninja, batterista dei Subsonica. Certificati di qualità, questi, che si aggiungono alle indubbie capacità del musicista romano.

Dal punto di vista musicale e dei generi, all’interno di Metal Detector – visto anche il featuring menzionato in precedenza – non poteva mancare una componente reggae che esprime il mood principale di tutto il contesto sonoro. Tuttavia è una componente che non si prende completamente la scena, ma lascia spazio anche ad altre influenze, come quella folk e più in generale a quella indie, con delle sfumature melodiche che rendono il prodotto finale molto vario e coinvolgente.

Quello di Lorenzo Santangelo è inoltre un brano dinamico, che trasmette gioia e vitalità, il cui ritmo entra subito in testa insieme alle parole. Queste ultime esprimono con leggerezza e un pizzico di ironia la ricerca di una gioia vera e sincera, in una società che invece, a parere dell’artista, punta più sulla forma che sui contenuti, orientandosi verso piaceri o intrattenimenti effimeri. Tipi di gioia, quelli cercati da Santangelo, ormai talmente rarefatti che è necessario un “metal detector”, per l’appunto, per scovarne qualcuna.

Il singolo di Lorenzo Santangelo, che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”, ci è piaciuto molto e, per questo, rimaniamo in attesa delle sue prossime produzioni, per confermare il giudizio assolutamente positivo che abbiamo tratto da questo singolo.

Manuele Foti – ilmegafono.org