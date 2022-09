Pop e un passato da raccontare: il nuovo singolo dei The Snookers

I The Snookers sono un duo lombardo nato nel 2018. La loro formazione, come spesso capita, è conseguenza di quella volontà artistica di far collimare le idee musicali e compositive che si hanno in comune. Negli ultimi tempi, queste idee si sono tradotte in vari singoli, tracce che forniscono una bozza abbastanza robusta del genere sul quale i The Snookers intendono cimentarsi. L’ultimo brano in ordine cronologico, pubblicato proprio lo scorso 16 settembre, si intitola Cosa sai di me ed è prodotto e distribuito da EDAC Music Group.

Dal punto di vista del contesto sonoro, quello dei The Snookers è un singolo che lungo i suoi tre minuti di durata ha molto da raccontare. È una traccia dinamica e vitale, che lungo il testo analizza con animo più maturo il passato di un adolescente, un passato fatto anche di paure e insicurezze, di scelte sbagliate e direzioni che avrebbero potuto essere differenti. Un contenuto intimo in cui sicuramente ognuno di noi riesce a immedesimarsi, anche con un pizzico di malinconia.

Dal punto di vista prettamente musicale, invece, il genere sul quale si sono focalizzati i The Snookers è molto attuale: l’elemento essenziale su cui poggia Cosa sai di me è un pop che si lascia influenzare da diversi altri stili, principalmente l’elettronica e il rock alternativo. È un mix dal quale prorompe energia anche nei momenti in cui la strumentazione si attenua, è un composto di suoni ed effetti il cui groove è difficile che non coinvolga chi lo ascolta.

Durante l’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”, i The Snookers hanno dichiarato di stare lavorando ad un lavoro di ampia durata. Non resta che attenderne dunque la pubblicazione, per confermare quanto di buono ascoltato in questo singolo.

Manuele Foti – ilmegafono.org