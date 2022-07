La pioggia rock dei Blue Shirts, nel loro nuovo singolo

Un giorno di pioggia, due ragazzi che si incontrano e se ne infischiano del tempo avverso e dell’acqua che cade, perché nulla può guastare la cosa più importante: stare insieme. Così, quella diventa la loro pioggia, la loro giornata, un momento che trova la sua consacrazione nel nuovo singolo dei Blue Shirts, band trentina nata in una sala prove nel 2017 e alimentata dalla voglia di un gruppo di giovani rockettari di suonare insieme e divertirsi. Il singolo, uscito il 24 giugno scorso per Metro Rec Studio/IndieMood e disponibile in tutte le principali piattaforme online, si intitola Our rain.

Quasi quattro minuti di energia rock, con una vena marcatamente internazionale e con richiami alla migliore tradizione d’oltreoceano, anche se non mancano i richiami al rock nostrano. Un brano ben arrangiato che, partendo dal suo carattere rock, gioca con le sfumature sonore proprie di altri generi, presentando inflessioni folk e punk e ritmi apertamente blues che ci riportano al passato, alle sue espressioni più nobili.

I Blue Shirts (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) si divertono e, ascoltandoli, questo loro gusto si percepisce, si sente, si avverte sin dalle distorsioni dell’intro. Our Rain è una canzone di quelle che ascolti battendo il tempo con il piede e seguendo il ritmo. Un brano che non tradisce la pura essenza del rock e che si fa apprezzare, pur non andando a pescare in sonorità nuovissime, né ricercando particolari innovazioni. Esperimento non semplice, ma riuscito abbastanza bene.

Redazione -ilmegafono.org