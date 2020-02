L’alternative-rock eterogeneo dei Guignol

92%

In breve L'album si muove lungo ambientazioni alternative, dentro le quali il post-rock (e tutto quello che ne deriva) prende il sopravvento: si passa da contesti sonori pacati, che potrebbero ricordare anche contesti folk, dentro i quali si annidano in sottofondo sfumature reverberate, arpeggiate o elettroniche, ad altre invece crude e più roboanti che tuttavia non eccedono mai col volume e le sonorità.