Irriverenza hard-rock made in Gorizia: il nuovo album dei Marongiu & I Sporcaccioni

Irriverente, divertente ed energicamente rock. uscito lo scorso 1° aprile È questo il succo del nuovo album dei Marongiu & I Sporcaccioni, esperta band friulana, la cui formazione risale a quasi venti anni fa, nel lontano 2004. Il disco, uscito il 1° aprile con l’etichetta Boogie Records e diffuso da Doppio Clic Promotions, si intitola “Welcome to Bisiacaria” ed è il quinto in carriera per il gruppo di Gorizia.

Ad un primissimo ascolto, visto il titolo della produzione e il genere musicale proposto dai Marongiu & I Sporcaccioni, è venuta quasi di istinto l’associazione con “Welcome to the jungle” dei Guns ‘n Roses. Infatti “Welcome to Bisiacaria”, lungo le dieci tracce che lo strutturano, mette in evidenza come elemento distintivo un hard-rock che si ispira a quello iconico che ha marchiato a fuoco la storia della musica contemporanea a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90.

Quello dei Marongiu & I Sporcaccioni è un groove deciso, energico, che attraverso la parte testuale crea una narrazione che si spinge fino alla sfrontatezza e l’irriverenza, una narrazione priva di pregiudizi, che non si lascia condizionare dagli stereotipi o dal politically correct e che analizza le cose in modo nudo e crudo. È un messaggio sonoro diretto e deciso, che non si perde in fronzoli e cerimonie, ma vuole interpretare le sensazioni nella loro forma più verace, sviscerando l’animo e l’istinto, senza porre alcun filtro tra questi ultimi e il microfono.

Da un punto di vista più prettamente musicale, quella dei Marongiu & I Sporcaccioni è, come già accennato, una nitida dimostrazione hard-rock dove niente rimane immacolato e, all’interno della quale, avvengono all’occorrenza delle contaminazioni attraverso altri spunti sonori che la rendono più variegata e originale. Dentro “Welcome to Bisiacaria” sono palesi i richiami al garage o al punk nelle loro espressioni più odierne, conferendo in questo modo alla produzione quella componente d’attualità che risulta essenziale per non arroccarsi troppo nel vintage e rientrare dunque nel già sentito.

Quella dei Marongiu & I Sporcaccioni (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”) è in definitiva un’ennesima prova di qualità per questa esperta band, che ha sfornato un album capace di offrire musica gradevole e allo stesso tempo originale, in un palcoscenico come quello italiano che di recente, purtroppo, ha poco di nuovo da offrire per il genere rock.

Manuele Foti – ilmegafono.org