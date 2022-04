World-music, contaminazioni e un inno alla speranza: il nuovo singolo degli Interiorama

Quello degli Interiorama è un progetto musicale che ha visto le sue origini nell’ormai lontano 2012 in Costarica e che, dopo diversi cambi nella line-up della band, ha trovato una sua dimensione finale e ben definita che possiamo apprezzare ancora una volta attraverso il loro nuovo singolo, in uscita proprio oggi. Il brano degli Interiorama si intitola Imperfetto ed è sostanzialmente un inno alla natura delle cose e alla speranza di un cambiamento atto a migliorare non solo il mondo in cui viviamo, ma anche l’animo dell’essere umano.

È una narrazione ricca e carica di vitalità, strutturata con andamenti perlopiù sincopati che, proprio per questo, immergono fin da subito l’ascoltatore dentro il concept proposto. Il genere musicale scelto dagli Interiorama in questo singolo è quello che viene comunemente definito world-music, un tipo di musica che raccoglie al suo interno diverse tradizioni sonore e compositive di ogni angolo del globo, diversi strumenti e ritmi, differenti sfumature e contaminazioni.

Dentro al mix di melodie e andamenti di Imperfetto è infatti possibile percepire riferimenti a generi come il reggae, il folk, ma anche il funk o la musica afro-americana; non manca inoltre anche una verve orientata più all’elettronica, che conferisce al brano un tocco più moderno e che mette in luce una componente dub molto gradevole e interessante.

Nonostante si tratti di un’unica traccia, Imperfetto (che abbiamo fatto ascoltare in anteprima e approfondito nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”), ha davvero molto da raccontare ed esprimere, mettendo in risalto le interessanti capacità compositive degli Interiorama, che a questo punto aspettiamo di ascoltare con un lavoro di ampia durata, per confermare quanto ascoltato in questa traccia e poter apprezzare in maniera più dettagliata il loro piacevole sound.

Manuele Foti – ilmegafono.org