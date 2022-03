Rock, libertà e tanto altro nel ritorno di Lemuri Il Visionario

Un artista eclettico, dalla lunga esperienza, testimoniata dalla maturità musicale e autoriale che emerge dalle sue canzoni. Lui è Lemuri Il Visionario, nome d’arte e alter ego del cantautore friulano Vittorio Centrone. Rocker di professione e visionario per ispirazione, Centrone ha attraversato la storia della musica indipendente italiana: dagli esordi con i Futuritmi, gruppo di cui era parte insieme a Davide Toffolo e Gianmaria Accusani (che poi hanno fondato I tre allegri ragazzi morti), fino alla carriera da solista e da autore. Con un passaggio importante nella musica dance, nel 2004, con la partecipazione al progetto di Haiducii e alla hit Dragostea Din Tea (era la voce maschile del brano) con oltre un milione di copie vendute in Europa.

Dopodiché, arriva la scelta di Lemuri Il Visionario, che diventa anche un fumetto e un’opera rock di successo, portata in giro nei teatri italiani e non solo. Da questa opera nascono i brani racchiusi nel suo secondo lavoro da solista, intitolato “Viaggio al centro di un cuore blu”, uscito nell’aprile del 2021 con Vrec Music Label. Un disco pieno e robusto, composto da 13 tracce, nelle quali si mischiano malinconia e libertà, forza e fragilità, amore e ribellione, e tutto quello che riempie l’esistenza di un uomo che vive seguendo la sua strada, rivendicando la sua unicità.

Musicalmente, la linea sonora è eterogenea, con sfumature rock che si alternano a melodie rock più intimiste, ad altre più pop-rock e ad altre ancora proprie della canzone d’autore italiana. Non mancano poi anche accenni ad altri generi, e c’è spazio per ballate molto intense, dove la voce e il piano creano atmosfere emozionanti. Tra i singoli estratti di questo disco, l’ultimo è Sarò diverso, un bel brano, sia nel suo sviluppo musicale sia nei contenuti. Un inno rock che parla della volontà di non adeguarsi, di non farsi dirigere da nessuno, di scegliere da soli il proprio cammino.

Quello di Lemuri Il Visionario (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”) è un disco da ascoltare fino in fondo. Se ve lo siete perso, rimediate quanto prima.

Redazione -ilmegafono.org