I Nosexfor tornano con il loro potente rock

Ci eravamo lasciati con i Nosexfor alla fine del 2018 (leggi qui), quando abbiamo recensito il loro precedente album. Oggi, agli albori del 2020, torniamo ancora a parlare di loro, questa volta per proporvi il loro nuovo singolo, intitolato “Benvenuto nella giungla”, uscito il 14 gennaio.

Un titolo che ricorda sicuramente qualcosa agli amanti del rock statunitense anni ‘80, quello in cui Welcome to the Jungle dei Guns n’ Roses rappresentava una delle punte di diamante, icona di un’epoca, di uno stile di vita e di un’intera società. E il gagliardo duo dei Nosexfor, ovvero una originale e minimale accoppiata basso e batteria, l’ha rivisitata da un punto di vista differente, così come ha fatto col precedente singolo estratto, uscito alla fine del 2019, che si intitolava “Stiamo insieme”, un chiaro richiamo alla celeberrima Come Together dei Beatles.

In base a quanto detto dal frontman ai microfoni della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”, il futuro album dei Nosexfor sarà strutturato per intero da rivisitazioni di brani evergreen, presentati al pubblico in una nuova veste, senza snaturarli, ma adornandoli con qualcosa di inatteso e adattandoli al loro particolare genere rock. Un genere rock potente e di grande qualità, che si ascolta non solo con piacere ma anche con un certo interesse, perché è quasi incomprensibile come tanta energia e varietà sonora possa fuoriuscire da soli due strumenti: un basso dirompente, carico di effettistica e slegato dai suoi dogmi di strumento di background, e una batteria che sa fare il bello e il cattivo ritmo, a seconda delle esigenze e dal tipo di contesto musicale.

In generale l’idea alla base di “Benvenuto nella Giungla”, così come quella di “Stiamo insieme”, ci è parsa davvero bella, ci è piaciuta tanto durante l’ascolto e non vediamo l’ora di ascoltare le restanti tracce che saranno presenti nella prossima uscita discografica di ampia durata, prevista nei prossimi mesi. I Nosexfor a distanza di qualche tempo ci hanno di nuovo sorpreso positivamente. Vi consigliamo di ascoltarli e seguirli.

Manuele Foti -ilmegafono.org