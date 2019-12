Art in Light, rassegna d’arte contemporanea e design

Marset e Sudestasi Contemporanea propongono per il 2020 il progetto “Art in Light”, una rassegna d’arte contemporanea e design che si terrà dal 30 gennaio al 19 giugno a Milano, presso i locali dello showroom Marset, in via Annunciata 29. Sono previste tre mostre personali e una collettiva degli artisti di Sudestasi Contemporanea illuminate in modo creativo dalle esclusive lampade Marset.

“Arte e luce costituiscono un binomio inscindibile. Per fruire al meglio di un’opera d’arte, risulta fondamentale una illuminazione adeguata che ne esalti le caratteristiche formali e la consistenza materica”, affermano i curatori Angelo De Grande e Ciro Salinitro. “Da qui – continuano – l’idea di coniugare artisti che dei contrasti luministici fanno la loro cifra stilistica con le splendide soluzioni illuminanti proposte da Marset. Vogliamo che il nostro pubblico viva l’arte nel migliore dei modi, suggerendo al contempo nuove idee per rimodulare il proprio ambiente e generare suggestive atmosfere”.

30 gennaio, 6 marzo “Interni” di Andrea Ventura

Andrea Ventura presenterà alcuni dei suoi “interni”, una serie che rappresenta gli angoli più intimi di case private, camere da letto vuote con elementi d’arredo immobili (sedie, tavoli, poltrone, divani, letti), spazi astratti di vita quotidiana. All’inizio della sua carriera lavora a New York, dove ottiene un enorme successo creando le copertine dei maggiori periodici come il New YorkTimes, New Yorker, Times, Rolling Stones, Forbes, Newsweek (suo il celebre ritratto di Bill Clinton pubblicato su Newsweek nel 1998). In Italia ha collaborato con le più importanti testate giornalistiche, tra cui il Corriere della Sera, il Sole24ore, Repubblica, ecc. Tra i premi ricevuti si citano la medaglia d’oro per il Lead Awards 2010 e quelle (d’oro e d’argento) conferitegli dalla American Society of Illustrators di New York per i ritratti di Jeorge Luis Borges e Glenn Gould. Nel 2013 ha pubblicato in Germania Carnevale, prima monografia sul suo lavoro edita da Gestalten. L’ultima sua personale è stata alla Galleria d’arte moderna di Milano ed è finita a settembre 2019. Attualmente vive e lavora a Berlino.

12 marzo, 17 aprile “Radial” di Paolo Greco

Paolo Greco, per la prima volta a Milano, presenterà la sua personale dal titolo “Radial”, in onore dello pneumatico radiale, di cui fa largo uso nelle sue opere. Queste ultime si presentano come brandelli strappati, bruciati che, come carne viva, emergono dalla superficie quasi a voler fuggire. Altre volte l’abbraccio del copertone avviluppa il supporto e ne diventa parte integrante come se volesse trattenerne l’energia. Due dinamiche apparentemente opposte che racchiudono un’unica mente, quella di un uomo in tensione tra una realtà materiale e una spirituale. Celebre nel circuito artistico siciliano, Greco vanta molte mostre collettive e personali nell’isola.

20-26 aprile, durante il Salone del Mobile

Mostra collettiva Art in Light (gli artisti verranno svelati qualche settimana prima dell’inaugurazione).

7 Maggio – 19 giugno “Collages e dintorni” di Giuseppe Ragazzini

Artista poliedrico che spazia dalle vecchie tecniche pittoriche, al collage, al digitale, sfociando in scenografie video dall’effetto mozzafiato, Ragazzini presenterà una selezione delle sue opere più suggestive, del tutto o in parte legate alla tecnica del collage analogico e digitale.

Ragazzini, che già conosciamo per la sua app Mixerpiece, ha anche prodotto video e scenografie per importanti teatri europei, tra cui il Piccolo Teatro Strehler di Milano e il Teatro La Fenice di Venezia, e per musicisti come Avion Travel, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Gianna Nannini e Ornella Vanoni. Nel 2014 ha realizzato un video pittorico per il gala di apertura della New York Philharmonic Orchestra al Lincoln Center (poi proiettato anche al 58° Festival di Spoleto). Come illustratore collabora attivamente con Le Monde e La Repubblica.

I vernissage saranno di giovedì alle ore 18, tranne che durante il Salone del Mobile, in cui il vernissage si terrà di lunedì. Le inaugurazioni saranno su invito. Per visitare le mostre è consigliato contattare prima il curatore Angelo De Grande (3492664771).

Redazione -ilmegafono.org