Elettronica, cantautorato e un incontro magico: il singolo di Victor Bomì e Ave Quasàr

Come in ogni ambito della vita, anche nel mondo della musica ci sono incontri che non portano a nulla e altri che invece fanno scattare la scintilla, dando vita a progetti interessanti, nei quali i talenti e le sensibilità si mischiano meravigliosamente. Quest’ultimo caso è quello che meglio può descrivere l’incontro tra Victor Bomì e gli Ave Quasàr, dal quale è nato un brano molto bello e di elevata qualità. Victor Bomì, al secolo Andrea Torchia, è un nome conosciuto nel panorama musicale italiano, un artista eclettico e con una lunga carriera alle spalle, iniziata molto presto. Gli Ave Quasàr, progetto creato da Luca Grossi e Fausto Franchini, sono dei musicisti raffinati, amanti della sperimentazione e lontani dal mainstream.

Quando Victor Bomì e Luca, alla fine del 2022, si ritrovano durante una session creativa, capiscono che può nascere qualcosa di interessante. Si giunge così alla lavorazione e all’uscita di un singolo, intitolato Due onde, e pubblicato il 7 giugno scorso per Ohimeme/Sounzone. Un brano che nasce da una base strumentale composta da Victor Bomì per descrivere l’immagine di due mari del nord (Skagerrak e Kattegat) che si incontrano e scontrano, una esperienza che Victor ha vissuto a Grenen, durante un viaggio in Danimarca.

Un’immagine fortemente metaforica, che sembra richiamare l’amore tra due persone, due anime diverse che si incontrano negli abissi della propria interiorità, nella passione del proprio ritrovarsi ogni volta vicini. L’atmosfera è suggestiva e viene dipinta magistralmente da un arrangiamento solido e ricercato, dove le sonorità proprie dell’elettronica si uniscono a una struttura cantautorale, ma anche a inflessioni e sperimentazioni che ci restituiscono sonorità vicine alla world music, all’elettropop e persino al new wave.

Insomma, in meno di 4 minuti e mezzo, questa canzone ci mostra la bellezza dell’incontro tra due onde, tra due anime che si toccano e anche tra musicisti che condividono una stessa visione, la stessa voglia di fare musica di un certo tipo e di farla con grande qualità. Un ottimo lavoro davvero quello di Victor Bomì (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica). Due Onde è un brano da ascoltare e riascoltare, ricco di suggestioni e di magia. Victor Bomì e gli Ave Quasàr hanno concretizzato un bel percorso di collaborazione, un featuring, che vale la pena ripetere. Magari con un disco insieme.

