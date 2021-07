Indie-pop tra sogno e realtà: il nuovo singolo dei Piunz

Un sogno veloce e un altrettanto veloce ritorno alla realtà: è quello che ci raccontano i Piunz, band emiliano-veneta che, in attesa dell’uscita del terzo album, ha appena pubblicato il nuovo singolo, intitolato Sento le tue mancanze. Un brano che scorre molto bene, attraverso una melodia leggera e un testo allegro, dentro una cornice che è inconfondibilmente indie-pop. Un sound molto estivo, fresco e frizzante, per una canzone che parla di una donna che si ritrova, per un attimo, a sognare una vita apparentemente ideale, con un uomo servizievole che bada a tutto mentre lei può dedicarsi all’ozio totale. Un sogno interrotto dalla mancanza di tutte quelle cose imperfette che popolano la vita reale.

Un brano semplice, che si sviluppa lungo una linea volutamente leggera e pop, sottolineando proprio quel tratto ritmico tipico delle hit estive, quelle da ascoltare e canticchiare in giornate di relax e svago. Una leggerezza che però non è superficiale, perché nel singolo dei Piunz c’è il contrasto umano tra quello che si vorrebbe e quello che si ha, c’è la sfumatura di un ideale che, una volta sfiorato, raggiunto o sognato, mostra i difetti della perfezione e porta a preferire ciò che è vero, reale, che si costruisce ogni giorno con fatica e passione.

I Piunz (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica), ci offrono dunque una canzone che appartiene pienamente al panorama indie-pop italiano, per la sua capacità di coniugare leggerezza, melodia e contenuti immediatamente comprensibili, misurabili nel quotidiano.

Un buon singolo, non particolarmente originale ma gradevole da ascoltare in qualsiasi momento. Non ci resta che aspettare l’album per capire se questo sarà il genere predominante o se i Piunz ci hanno riservato qualche sorpresa.

