L’energia e la vitalità dei Tarantola nel loro nuovo singolo

Per i Tarantola, band multiculturale domiciliata in quel di Londra, è stato un anno molto produttivo. Per loro, il 2021 è stato portatore di grandi novità, contando ad oggi la pubblicazione di ben quattro singoli: l’ultimo è uscito lo scorso 25 giugno ed è intitolato Estate in Salento. Come è facile intuire dal nome, questo brano è un inno alla propria terra d’origine. L’idea di questa canzone nasce dalla nostalgia per la propria casa, quella nostalgia che spesso attanaglia chi è costretto ad emigrare per ragioni di lavoro o studio.

Convogliando questo sentimento dentro i social network, condividendo queste sensazioni e facendo proprie quelle dei loro follower, i Tarantola hanno partorito una prima bozza di Estate in Salento, che è dunque un riassunto fresco ed energico non solo delle proprie percezioni, ma anche di chi segue e ascolta la loro musica.

Il genere con il quale viene strutturato il brano è qualcosa che riporta subito alla mente la stagione calda, il sole, la spiaggia e il mare. È un reggae vitale e andante, molto dinamico e variopinto, che si unisce inoltre ad influenze pop internazionali. Si genera in definitiva una traccia piena di energia e colori, che coinvolge e mette in moto il corpo di chi la ascolta, e che per via di questa sua struttura musicale potrebbe collocarsi senza particolari difficoltà nella categoria “tormentone estivo”.

Un brano, quello dei Tarantola (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica), che vi consigliamo di ascoltare. Godetevelo sotto l’ombrellone durante un po’ di meritato relax. Per quanto riguarda invece la band, li aspettiamo con un lavoro di ampia durata, in modo da poter approfondire le valide qualità artistiche che abbiamo già apprezzato in Estate in Salento.

Manuele Foti – ilmegafono.org