Tra pop e neo soul: il nuovo singolo dei Tamè

92%

In breve Pasané, nonostante si tratti di una singola traccia, ha saputo stuzzicare il nostro orecchio grazie alla presenza di una delle più belle eredità del R&B, ovvero quel neo soul che, nel caso dei Tamé, si presenta in modo elegante e – per concezione - è in grado di incastrarsi ottimamente ad altre tendenze pop che risultano invece molto più attuali.