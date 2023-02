Moreno Delsignore e i 7Grani: insieme per non dimenticare l’orrore della Storia

Nella giornata dedicata alla memoria delle vittime della Shoah, risuonano struggenti e profonde le note di un brano pubblicato nel 2012 dai 7Grani, band comasca che, per questo, ottenne il plauso e il riconoscimento dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale li ricevette al Quirinale. La canzone è intitolata Neve diventeremo ed è ispirata alla vita di Radovan Ilario Zuccon, partigiano istriano, amico di famiglia dei 7Grani, deportato nel 1944 nel campo di sterminio di Buchenwald, nei pressi della città di Weimar, in Germania. La sua storia incarna quella di altri che riuscirono a sopravvivere, portandosi dentro per tutta la vita il dolore di quell’orrore e facendone testimonianza utile a costruire memoria collettiva.

Pochi giorni fa, il 23 gennaio, per l’etichetta Vrec, è uscita una nuova versione del brano, riarrangiato da Moreno Delsignore e reinterpretato insieme ai 7Grani. Moreno Delsignore è un cantautore, produttore e vocal coach, con una lunga esperienza iniziata negli anni Novanta, insieme alla rock band Scomunica, e proseguita poi con tanti progetti da solista. Un esperto artista che torna con questa emozionante e significativa reinterpretazione di un brano che viene rivisto e trasportato in una dimensione sonora più intimista, con un taglio ancora più cantautorale e arricchito da un duetto di voci che sottolinea con delicatezza il suo lato struggente.

Una bellissima rivisitazione, nella quale la profondità del testo e la memoria viva della storia emergono con ancora più forza. Questa nuova versione realizzata da Moreno Delsignore (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) e dai 7Grani è un omaggio bello e necessario a Rado Zuccon e a tutti coloro i quali sono diventati, loro malgrado, testimoni di una memoria dolorosa. Una memoria che va coltivata e annaffiata ogni giorno, anche attraverso l’arte e la musica. Perché abbiamo l’obbligo di non dimenticare quello che è stato, per evitare che possa ripetersi nuovamente.

Redazione -ilmegafono.org