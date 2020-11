Canzone d’autore con sfumature indie e folk: l’ottimo esordio di Alex M

Alex M è lo pseudonimo artistico del giovane cantautore siciliano Alessandro Merlo, che in questo periodo sta vivendo il suo debutto assoluto, quantomeno nel palcoscenico del mondo web. L’esordio di Alex M è sancito da un singolo, uscito il mese scorso e intitolato November. Nonostante si tratti di una sola traccia, la musica di questo cantautore ha molto da proporre e raccontare. All’interno di November le melodie si intrecciano alle parole in un’unione delicata ed emozionante, nella quale si captano intensità e molti colori, ovvero richiami a differenti generi musicali che danno prova di un lavoro attento e di una preparazione musicale matura.

Tramite questo brano Alex M ci porta all’interno della sua zona creativa, fatta appunto di stili e richiami d’Oltreoceano. Anche se il tutto è basato su una canzone d’autore notevole, specialmente in termini di equilibrio e bilanciamento di suoni, all’interno della quale è rilevante anche un’impronta indie e sono chiari i richiami e le sfumature a stili come il southern-folk o ad un più classico country sempre di stampo statunitense. L’armonia è solida e non si concede mai eccessi o giravolte estemporanee, conferendo in questo modo alla struttura generale una linearità che a nostro modo di vedere è essenziale per questo stile compositivo.

November, di cui abbiamo parlato con Alex durante l’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”, si mostra ai suoi ascoltatori in maniera essenziale, intenta a raccontare la felicità delle piccole cose, dei piccoli gesti, quasi come una soave narrazione accompagnata da una voce delicata e da una chitarra finger-style, il cui naturale e leggero riverbero fornisce all’atmosfera una ulteriore sensazione di pace e serenità. Quello di Alex M è un singolo che ci è piaciuto e dal quale possiamo senza dubbio cogliere delle valide qualità dal cantautore siciliano. Adesso lo aspettiamo con un lavoro più ampio per poter confermare appieno quanto detto per questo singolo.

Manuele Foti -ilmegafono.org