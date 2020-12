Romarama: i musei civici incontrano il pubblico on-line

La pandemia ha penalizzato i musei, che rimangono tuttora chiusi. Ma la cultura non si arrende e prova a trovare soluzioni per continuare a vivere e ad essere fruita. A Roma, il 2 dicembre scorso ha preso il via una iniziativa che prevede una serie di incontri online tra alcuni musei e il pubblico. La nascita del Foro della Pace e la sua funzione di polo culturale all’interno dei Fori Imperiali, il dietro le quinte dei Musei di Villa Torlonia, l’oblio e la ricomposizione dell’Ara Pacis, il lavoro dei tassidermisti all’interno del Museo Civico di Zoologia: questi sono alcuni degli appuntamenti di aMICI, gli incontri a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cultural all’interno della programmazione di Romarama, che proseguono on line su Google Suite fino a dicembre, gratuitamente e aperti a tutti (su prenotazione).

Se restano chiuse le porte dei musei, a causa dell’emergenza sanitaria, si aprono dunque in rete le collezioni e le opere del patrimonio culturale capitolino. Ogni mercoledì e giovedì pomeriggio i curatori dei musei – guide d’eccezione di ogni appuntamento – incontreranno il pubblico per approfondire le opere e i temi dei musei civici. Dopo i primi due appuntamenti già svolti, ecco cosa prevede il programma delle prossime due settimane.

Mercoledì 9 (ore 15) la curatrice dei Fori Imperiali, Antonella Corsaro, condurrà il pubblico alla scoperta del Foro della Pace, polo culturale di riferimento della città.

Giovedì 10 invece saranno due gli incontri previsti: alle 16,30 Carla Marangoni svelerà il lavoro dei tassidermisti all'interno del Museo Civico di Zoologia, mentre alle 17,30 Annapaola Agati guiderà i visitatori dietro le quinte della vita del Casino Nobile di Villa Torlonia.

Mercoledì 16 alle ore 16 un confronto diretto fra artisti, stili e linguaggi del XX e XXI secolo a cura di Daniela Vasta: uno sguardo sulla mostra "Le altre opere. Artisti che collezionano artisti" ospitata alla Galleria d'Arte Moderna. Alle 17,30 sono in calendario con Lucia Spagnuolo le vicende legate all'oblio e alla ricomposizione dell'Ara Pacis.

Giovedì 17 alle ore 17, infine, l'ultimo incontro di Barbara Nobiloni dedicato a due monumenti funerari nella Centrale Montemartini, secondo polo espositivo dei Musei Capitolini: Il fornaio Eurisace e il calzolaio Giulio Elio.

Per partecipare agli incontri previsti all’interno di Romarama è necessario prenotarsi chiamando il numero 060608. Si accede alla piattaforma con il link che sarà inviato tramite e-mail. Numero massimo partecipanti: 50

