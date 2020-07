Elettro-pop che…ci mette la faccia: il primo singolo di Da Grandi

Accade talvolta che nell’anima di un artista, in un dato momento, scatti qualcosa, l’esigenza di cambiare strada e pelle, di affacciarsi su un mondo nuovo e incontaminato. Il momento in cui bisogna metterci la faccia. Come ha fatto Da Grandi, cantautore romano che ha deciso di liberare una parte di sé che rimaneva rinchiusa nella sua precedente versione musicale, quella del deejay e della disco music. Proprio così: Da Grandi ha cambiato pelle, è uscito dal suo guscio, scegliendo di prendersi il proprio spazio, di farsi vedere.

Lo ha fatto a seguito di quella che lui stesso ha definito una crisi mistica (come ci ha raccontato anche nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica). In questo modo è nato il suo nuovo progetto che trova il suo punto di inizio in un singolo dal titolo eloquente: “Mettere la faccia”. Il brano, uscito poche settimane fa, è un gradevole inno al coraggio, un invito a crescere, a prendersi le proprie responsabilità, proprio come si fa quando si è grandi. Una canzone che scorre con leggerezza, con un’atmosfera allegra, ma che nelle sue intenzioni e nelle sue parole vuole in realtà essere uno sprone a credere in se stessi.

Il sound è essenzialmente pop, ma le basi sono piene di effetti elettronici molto ben orchestrati. Il tutto dà vita, dunque, a un elettro-pop di qualità che però non disdegna qualche minimo accenno a generi diversi come l’hip-hop. Il testo è divertente e prende il via da riferimenti alla psicologia, frutto degli studi di questo artista, laureato in Psicologia Clinica con una tesi sull’utilizzo della musica per trattare ansia e dolore. Nelle parole della canzone, c’è davvero il mondo di Da Grandi, il suo vissuto, il suo cambiamento. Il tutto è reso, come detto, con leggerezza, con un elettro-pop orecchiabile, che conquista dal primo ascolto e rimane.

Un brano che mette allegria, così come il relativo videoclip, nel quale questo bravo artista appunto ci mette la faccia, in un certo senso per la prima volta. E a nostro avviso ha fatto bene. L’inizio è buono, adesso lo attendiamo con un album per valutare la sua musica in un lavoro di lunga durata.

Redazione -ilmegafono.org