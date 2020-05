Indie rock/pop e la regola del quattro: l’esordio dei La Collera

Solitamente si dice che tre sia il numero perfetto, ma si sa che esistono sempre delle eccezioni. Lo sanno bene i musicisti di una band milanese che proprio oggi esce con la sua prima produzione discografica. Loro si chiamano La Collera e il loro disco d’esordio è un Ep omonimo, distribuito dall’etichetta ferrarese Alka Record Label. Il numero quattro ricorre non a caso in questo loro primo lavoro. La Collera è infatti una band composta da quattro musicisti dai gusti musicali diversi, che però hanno voglia di mescolare tali diversità, amalgamarle dentro un genere che alla fine li mette d’accordo, esprimendo la loro concezione della musica.

Quattro sono anche le tracce che compongono questo Ep, un racconto breve e sincero di umanità e di vissuto, di stati d’animo e storie quotidiane, il tutto inserito in una cornice melodica che essenzialmente si richiama all’indie rock italiano. Un sound che arriva subito ma che non si lascia addomesticare, offre rapidi andirivieni tra sfumature più marcatamente rock e altre apertamente pop, con “inserti” anche blues.

Sono brani, dunque, che mantengono una linea armonica comune ma che aggiungono costantemente variazioni, riflettendo esattamente le diversità musicali e caratteriali dei componenti della band (come ci ha detto Giovanni, frontman del gruppo, nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica). La Collera è una band che ha scelto di raccontare storie nelle quali ciascuno può ritrovarsi e lo hanno fatto attraverso un genere che arriva con semplicità, senza sovrastrutture che distraggono o virtuosismi sterili.

Hanno messo se stessi, la loro musica, il loro vissuto a disposizione di chi ascolta. Il loro sound può essere “melodico e travolgente – come dicono loro – e può avere il profumo del whisky o delle rose, il colore del cielo o della periferia”. Il carattere “indie” della loro musica non è un genere da suonare, ma “un modo di essere”. La Collera è un gruppo che ha avuto il coraggio di scegliere la semplicità, di sciogliere la complessità del quotidiano dentro quattro brani che catturano e che possono essere la nostra compagnia in qualsiasi momento, la carezza ideale per qualsiasi nostro stato d’animo. Il buon inizio di un percorso.

Redazione -ilmegafono.org