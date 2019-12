Zampognarea, il festival sul mondo delle zampogne

La settimana scorsa, a Catania, è stato inaugurato il Festival “Zampognarea – Il mondo delle zampogne tra uomini e suoni”. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla musica dal vivo di zampogne e cornamuse ed è stata arricchita dall’apertura al pubblico della mostra permanente (visitabile durante tutto il periodo natalizio, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00, anche la domenica) di strumenti musicali e fotografie.

Zampognarea è un festival che dedica la sua programmazione alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio musicale tradizionale, in particolare degli strumenti ad ancia, realizzato dalle associazioni Areasud e Darshan, con il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci della Regione Siciliana, oltre che dell’Assessorato alla cultura del Comune di Catania.

La manifestazione, con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, prevede un ricco calendario di eventi che si protrarranno fino al 6 gennaio 2020 con concerti, workshop sulla costruzione di strumenti musicali, laboratori per bambini, incontri e visite guidate della mostra per le scuole (presso la Sala dell’Esedra del Teatro Romano, ad ingresso libero). Una manifestazione che vuole celebrare una tradizione che, partendo dalla Sicilia, conduce alla scoperta dell’Italia e del mondo, favorendo la mescolanza di suoni provenienti da diverse parti.

Una kermesse itinerante che coinvolgerà vari luoghi della città di Catania: la Sala Esedra (via Teatro Greco 11); le Terme dell’Indirizzo (Piazza Currò); la Chiesa di San Filippo Neri (Via Teatro Greco 32); la Chiesa Sant’Anna (Via Sant’Anna 14); la Chiesa di S. Maria dell’Aiuto (Via Consolato della seta 57); il Coro di Notte del Monastero dei Benedettini (Piazza Dante 32); le Terme della Rotonda (Piazza della Mecca).

“Zampognarea” rientra tra le iniziative inserite in “Italiafestival” la più importante associazione di festival italiani. Dall’edizione 2019 Zampognarea si può inoltre fregiare del marchio EFFE LABEL, il marchio di qualità dei festival europei, avendo superato la selezione della European Festival Association.

Per leggere il programma completo degli eventi vai sulla pagina Facebook di Zampognarea (clicca qui).

Redazione -ilmegafono.org