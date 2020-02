Il viaggio alternative-rock dei The Fence

Ascoltare la musica dei The Fence vuol dire immergersi in quella che è la storia della musica rock degli ultimi decenni. Attraverso le sonorità adottate da questi musicisti veneziani è possibile apprezzare non solo l’evoluzione del genere nel corso degli anni, ma anche le più disparate sfumature che sono state utilizzate per renderlo mutevole e variopinto.

La fine del 2019 è stata per i The Fence l’avvento di una nuova produzione discografica, un full-length piacevole e di qualità, tutto da ascoltare, che ci ha sorpreso in positivo. Si intitola “Everyday” ed è uscito per l’etichetta New Model Label e distribuito da Audioglobe.

Strutturato con dieci brani inediti, “Everyday” è una bellissima fusione di melodie ed armonie che si focalizzano principalmente su quello che è stato il fortunato alternative-rock a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. Un rock alternativo dentro il quale è possibile giocare e stupire con i suoni, con la sperimentazione che è una conseguenza quasi inevitabile per i musicisti che osano solcare i confini di questo meraviglioso stile musicale.

Nel caso dei The Fence (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”), le sperimentazioni sono numerose e non strapazzano le tracce, si manifestano separatamente, brano per brano, dando quindi una precisa definizione ad ogni composizione che è presente in “Everyday”. Si spazia dal classico rock anni ‘80 fino a quel pop-rock molto attuale tra le nuove generazioni, passando per un crossover un po’ più crudo, che si abbina molto bene ad una voce in grado di spaziare tra i vari contesti sonori proprio come fanno gli strumenti. Un album che ci ha convinto e che si colloca senza dubbio tra quelli di ottima qualità del genere rock italiano.

Manuele Foti -ilmegafono.org