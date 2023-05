Un tuffo alternative rock nell’animo umano: il nuovo album dei Demagò

93%

In breve Un saliscendi di emozioni differenti dentro atmosfere che, per forza di cose, risultano cangianti, per un album complessivamente profondo e di impatto, con contenuti ben costruiti e testi intelligenti che non rinunciano a prendere posizione. Dal punto di vista musicale, la linea sonora principale è costituita da un alternative rock italiano, dal carattere indie, sulla quale si affacciano sonorità noise e sfumature pop-rock.