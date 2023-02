Rock e new wave per affrontare l’oscurità: il debutto dei The Elephant Man

Un grande progetto internazionale che unisce artisti di alto livello, musicisti di importanti gruppi del panorama rock alternativo italiano. Una super band dal nome evocativo, che ha debuttato con un singolo che anticipa il primo album legato a questo progetto. Parliamo dei The Elephant Man, gruppo composto da Maximilian (alias Max Zanotti, già voce di Deasonika e Casablanca), Ivan Lodini (bassista, ex Movida), TMY (chitarre, ex Deasonika) e Halle (batteria). Una formazione fortissima, che prende il nome dal meraviglioso e struggente film di David Lynch del 1980.

Il loro primo singolo si intitola Valerine, primo estratto dall’album “Sinners” (etichetta: Vrec), pubblicato nel 2022 in Europa e in arrivo nel 2023 anche in Italia (si può pre-ordinare qui). Un brano che ci fa immergere in un’atmosfera profonda e misteriosa, costringendoci a fare i conti con noi stessi, con quella duplice natura che alberga in ciascun individuo e regala momenti bui che dobbiamo imparare a gestire, senza paura, senza pregiudizio. Come scrivono i The Elephant Man, Valerine è “la rappresentazione di uno stato d’animo, del processo mentale di convivere con qualcosa di oscuro. Un possibile segreto che tutti potremmo celare”. Un brano che, nel descrivere così bene questa oscurità, utilizza una struttura sonora intensa, possente, che mette insieme rock, elettronica, new wave, dark, industrial in un’alchimia sincera e ben riuscita, dal timbro naturalmente internazionale.

Quello dei The Elephant Man (che abbiamo avuto ospiti nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) è un sound che rispecchia la storia dei componenti della band e ci riporta alla migliore tradizione del genere, a riferimenti musicali che hanno segnato la storia della musica. Non a caso, a produrre questa band è Steve Lyon, grande sound engineer e produttore, che ha lavorato con nomi del calibro di Depeche Mode, The Cure, Paul McCartney e altri. Insomma, questa canzone è solo un antipasto, ma è già capace di saziare chi ha fame di un certo tipo di musica, che magari non è nuova, ma è maneggiata egregiamente. Una canzone che tocca le corde di chi ascolta e fa venire l’acquolina in bocca nell’attesa dell’intero album.

Redazione -ilmegafono.org