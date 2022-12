Parole, sogni e cantautorato pop: il primo singolo di Raimondo

Quando si sanno usare le parole, si riesce a descrivere al meglio la realtà nel suo insieme, quella che ci circonda e quella che viene da dentro di noi. Saper usare le parole può essere uno strumento potentissimo, soprattutto per chi fa musica e vuole far arrivare il proprio messaggio. Raimondo (nome artistico di Andrea Raimondo) è un giovane cantautore comasco che le parole le ha sempre messe al centro del suo rapporto con la musica, un rapporto iniziato come chitarrista quando era nel pieno della sua adolescenza.

Il suo percorso di maturazione lo ha portato a concentrarsi più sulla parte autoriale, fino a giungere al suo esordio, che si deve alla Risvegli Records, etichetta che, lo scorso 18 novembre, ha lanciato il primo singolo di Raimondo, intitolato Come il sole a mezzanotte. Un brano nel quale il testo esprime con semplicità l’anima di questo cantautore, che parla di amore, di sogni, del desiderio di un mondo più giusto, della voglia di migliorare, anche attraverso gli errori, per poter crescere ancora. Lo fa con la sincerità di un ragazzo, che solo quando scrive riesce a non mentire e lo fa attraverso un sound che è essenziale, ma efficace, dentro una cornice propria del cantautorato moderno.

La struttura sonora, infatti, è quella pop di stampo italiano, con arrangiamenti non troppo complessi in modo da lasciare più spazio al testo, ai tanti messaggi che il brano contiene. Quello di Raimondo (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) è un inizio, un esordio, un primo approccio. Sul piano dei contenuti, ci sono tanti spunti interessanti, c’è una buona metrica che conferisce alla canzone un buon ritmo, molto musicale. Sul piano della musica, forse, manca un po’ di originalità, a nostro avviso si potrebbe fare meglio, per fare in modo che anche il sound possa fare la sua parte e dare forza al messaggio che il brano esprime. Ci auguriamo che musicalmente, nelle prossime uscite, Raimondo possa osare di più.

Redazione -ilmegafono.org