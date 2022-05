I New Martini e il loro “Soft Love”, inno pop-rock all’amore adulto

Si intitola “Soft Love” il nuovo singolo dei New Martini, un brano attraverso cui, dallo scorso 10 maggio, la band meneghina torna a far parlare di sé. Un singolo che, insieme a quello precedentemente pubblicato (Non ci lasceremo mai giovani), rappresenta un apripista per il loro album di debutto, la cui pubblicazione è prevista a breve. I New Martini descrivono Soft Love come “un inno alla notte, un canto all’amore adulto, agli anni che cavalcano come purosangue sulle colline, alle cose lasciate e a quelle che verranno”. Una descrizione in cui, dopo aver ascoltato il brano, ci ritroviamo abbastanza sia a livello di concept che di testi.

In termini di musica quello dei New Martini è appunto un singolo molto dinamico, senza freni inibitori, che si slancia in ritmi andanti e in un’alternanza di sonorità accese nella parte centrale e più pacate lungo le strofe. Soft Love è espresso attraverso un genere che si può definire senza problemi come pop-rock, come un concentrato di più stili che convergono in un prodotto finale equilibrato e molto gradevole. Della parte rock ne fa le veci principalmente la chitarra, con un bel riff che a tratti sembra raggiungere addirittura tendenze funky.

Il resto della strumentazione è invece meno estroversa, con il principale ma non unico compito di accompagnare e dare supporto, in primis, alla storia e alle riflessioni raccontate attraverso la voce e, in secondo luogo, per dare ricchezza e solidità a tutta la struttura del brano. Il singolo dei New Martini (che abbiamo ospitato durante l’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”) è in definitiva un brano che ci ha convinto, sia per qualità che per gradevolezza. Adesso non aspettiamo altro che ascoltare il loro nuovo disco per confermare quanto di buono abbiamo rintracciato in Soft Love.

Manuele Foti – ilmegafono.org